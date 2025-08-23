Boca recibió una oferta de US$4.500.000 por un jugador a préstamo en otro club y quiere venderlo: ¿cómo se resuelve?

El Panathinaikos de Grecia avanzó fuerte por un futbolista que pertenece a Boca, pero que está cedido en otro equipo del fútbol argentino. Los detalles.

En las últimas horas, Boca recibió una importante oferta formal desde Europa por un jugador del club. El Xeneize está dispuesto a aceptar los números de la operación, pero hay una traba esencial: el futbolista en cuestión se encuentra a préstamo en otro equipo y debe haber acuerdo mutuo para concretar la venta.

La tentadora oferta del Panathinaikos por un jugador de Boca Se trata de Vicente Taborda, el volante ofensivo que está cedido en Platense hasta fin de 2025, pero su pase pertenece a Boca. El que se interesó en contar sus servicios es el Panathinaikos de Grecia, a tal punto que los de la Ribera ya tienen en sus manos una oferta de US$4.500.000 + objetivos por el 80% de su ficha, según confirmó el periodista César Luis Merlo.

[EXCLUSIVO] Panathinaikos busca llevarse a Vicente Taborda e hizo una oferta de u$s 4.5M más bonos por el 80% del pase.

*Está a préstamo en Platense hasta fin de año y Boca ya negocia con el Calamar (hay buena relación entre clubes) para tratar de que la operación se haga. pic.twitter.com/OvrRV8zxVf — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025

*Está a préstamo en Platense hasta fin de año y Boca ya negocia con el Calamar (hay buena relación entre clubes) para tratar de que la operación se haga. pic.twitter.com/OvrRV8zxVf — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2025 La traba: Platense debe dar el ok y liberar a Taborda El principal problema es que ya venció el plazo que tenía el Xeneize para ejecutar la cláusula de repesca por el jugador, es por eso que deberá ponerse de acuerdo con el Calamar si es que desea venderlo en este momento. No obstante, hay algo positivo: la buena relación entre las dirigencias de ambos clubes es lo que podría hacer viable la operación.

En sentido, Boca ya se puso en contacto con los dirigentes de Platense para la liberación de Taborda. De darse, sería una baja más que sensible para el elenco de Vicente López, ya que el enganche es una pieza fundamental para el equipo y fue una de las grandes figuras en la histórica consagración en el torneo Apertura.