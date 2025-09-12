El contundente pedido de Damián Ayude tras el 0-2 de San Lorenzo ante Racing: "Los futbolistas necesitan..."

Tras el 0-2 ante Racing, Damián Ayude salió al frente para pedir tranquilidad para sus futbolistas y despegarse de los conflictos internos del club.

San Lorenzo sufrió otra caída y el foco de la conferencia post partido de Damián Ayude estuvo puesto en la tranquilidad de sus jugadores. Tras el 0-2 ante Racing, el DT dejó en claro que, más allá del resultado, la prioridad es cuidar a los chicos del plantel.

El fuerte pedido de paz institucional del DT de San Lorenzo en medio de la crisis política "Más que nadie en el club, los futbolistas necesitan tranquilidad porque son los que después ponen la cara y nos representan. Hay muchos chicos y hay que cuidarlos y protegerlos. De mi parte solo pido que ellos estén tranquilos", afirmó Ayude, quien evitó entrar en la interna dirigencial que atraviesa el Ciclón. "No hablé con nadie, no me corresponde, me mantengo al margen de la política del club. Hablo del partido, perdimos…", agregó con contundencia.

Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico se mostró golpeado por la derrota, pero mantuvo el foco en la semana que viene. "Teníamos la ilusión de ganar, perder no nos gusta… Veníamos de una victoria y un empate en los últimos partidos y hoy nos vamos tristes, pero ya pensando en la semana que viene y en lo que sigue", explicó.

A pesar del resultado, Ayude destacó que el equipo siempre busca jugar hacia adelante y que los chicos continúan sumando minutos pese a las dificultades físicas y lesiones. “Siempre tratamos de que jueguen y sumen experiencia; es clave que puedan desarrollarse sin la presión de lo que pasa afuera”, señaló.