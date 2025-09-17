Flavio Briatore despejó rumores y explicó por qué Valtteri Bottas no fue opción para Alpine

Flavio Briatore habló en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán y aclaró los rumores sobre las supuestas conversaciones con Valtteri Bottas y Sergi “Checo” Pérez para sumarse al proyecto de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1 .

Alpine es uno de los cuatro equipos que todavía no definen por completo su alineación de pilotos para el año próximo, y hace un tiempo (incluso antes de renovar el contrato de Pierre Gasly hasta 2028) los rumores comenzaron a aparecer en el paddock cada vez con más fuerza. Finalmente, Bottas y Pérez fueron confirmados como pilotos de Cadillac , que hará su debut en la Máxima la temporada entrante.

En declaraciones publicadas por el sitio oficial de la Fórmula 1 , Briatore confirmó aseguró que "nunca hubo realmente una discusión" sobre la posibilidad de que Valtteri Bottas se sumara a Alpine en el futuro, descartando cualquier rumor que uniera al finlandés con la escudería francesa.

Desde que Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan a inicios de la temporada, comenzaron las especulaciones sobre otros posibles candidatos para el segundo asiento de Alpine . Entre los nombres que circularon estuvieron Sergio Pérez, sin equipo tras su salida de Red Bull, y Valtteri Bottas , entonces piloto reserva de Mercedes.

Sin embargo, Briatore sostuvo que esas alternativas nunca fueron concretas. "No, en serio. Hablé con mucha gente. Hablé con Bottas. También hablamos con Toto (Wolff) en aquel momento. Pero la verdad es que nunca se habló de que Bottas corriera para Alpine", remarcó.

valtteri bottas.jpg Valtteri Bottas finalmente correrá en la Fórmula 1 en 2026 como piloto titular de Cadillac. Instagram @valtteribottas

El rol de Alpine en el fichaje de Bottas por Cadillac

Briatore despejó rumores e incluso bromeó: “Creo que Alpine ayudó un poco a Bottas a firmar el contrato con Cadillac. Hicimos algo de marketing". También elogió al piloto nórdico, a quien definió como "excepcional", aunque consideró que no encajaba en el proyecto que buscaban para el futuro. También recordó que Bottas tuvo la "mala suerte" de coincidir con Lewis Hamilton en Mercedes durante la etapa más dominante del británico.

"Es bueno tener de vuelta a Valtteri en la Fórmula 1, porque es un piloto con mucha experiencia, pero busco algo más", concluyó Briatore.