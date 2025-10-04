Sin querer, Del Piero filtró varias camisetas titulares y suplentes de las selecciones para el Mundial 2026

El exdelantero italiano Alessandro Del Piero realizó hoy una publicación en su cuenta de Instagram, en la que filtró todas las camisetas de una conocida marca para el próximo Mundial 2026 , a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El exjugador de Juventus se encontraba formando parte de un evento de la marca alemana Adidas, junto a otros grandes jugadores que vistieron la firma de las tres tiras, y subió una historia a sus redes sociales. En la misma, se ve un gran número de maniquíes portando las camisetas, titulares y suplentes, que llevarán las distintas selecciones vestidas por Adidas en la próxima cita mundialista, como Argentina, España, Alemania y México.

Todavía no queda claro si fue una filtración o una estrategia de marketing, pero la realidad es que Del Piero se anticipó y mostró al mundo cómo serán las camisetas.

La historia, seguramente, no debía haber salido a la luz, y fue eliminada por Del Piero a la brevedad, aunque una simple captura de pantalla género que se inmortalice y viralice rápidamente en las redes sociales. Incluso, la página que capturó el momento fue Mantos Do Futebol.

Así serían las camisetas titulares y suplentes de algunas selecciones según la historia de Del Piero

En la primera hilera de la larga fila de maniquíes se encuentran las camisetas argentinas. La principal tendrá la configuración tradicional, celeste y blanca a bandas verticales, aunque las mismas serán mas anchas: solo habrá tres celestes y dos blancas. Además, las tonalidades celestes tendrán difuminados en azul hacia los costados, mientras que los detalles serán en dorado, con el parche de campeón defensor en el centro del pecho. Por su lado, los números serán negros en la camiseta y dorados en el pantalón.

La suplente será, como es habitual, algo más arriesgada: tendrá una base negra, con un novedoso diseño por encima en color azul. Además, tendrá el logo de Adidas Originals (el trébol) y los detalles serán en blanco, incluyendo la totalidad del escudo.

image La historia que subió por error Alessandro Del Piero. Mantos Do Futebol

Por detrás de los conjuntos argentinos se ven los de México, con verde oscuro en el titular y blanco con negro en el suplente, el alemán, que contará con los colores de la bandera en el pecho, con un estilo similar al usado en el Mundial de 1990, mientras que la suplente tendrá una poco habitual combinación de azul, en la remera, y celeste, en pantalón y medias. Por último se alcanza a ver la camiseta de España, con el rojo tradicional en el primer equipo y blanco con granate en el segundo.

Fuente: NA