Bragantino dio por caído el acuerdo con Independiente por Lomónaco: la millonaria cifra que reclama en FIFA

Luego de una primera intimación, Bragantino de Brasil recurrió a FIFA y le exige a Independiente el pago completo de la ficha de Kevin Lomónaco.

Hace un par semanas atrás, el equipo brasileño había intimado al Rojo para que cumpla con el plan de pagos acordado al momento de la transferencia del defensor central: cuatro cuotas de US$750.000, llegando así los tres millones de la opción de compra por el 75% que activó el club de Avellaneda a fines de 2024.

Pésima noticia para el Rojo: Bragantino va a fondo para cobrar lo de Lomónaco Resulta que, hasta el momento, Independiente solo había abonado US$50.000 de dicho momento. Es por eso que, después de un primer aviso no escuchado, Bragantino decidió ir a fondo y dio por caído el acuerdo por el zaguero de 23 años.

Kevin Lomonaco Felipe Loyola Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, dos de las grandes figuras de Independiente. @Independiente

En ese contexto, el elenco que milita en el Brasileirao se presentó ante FIFA con un contundente pedido: quieren que el Rojo abone la totalidad de la deuda del jugador en un solo pago, lo que podría significar un duro revés para la dirigencia del club argentino dado a su compleja situación económica.