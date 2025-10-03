Bragantino dio por caído el acuerdo con Independiente por Lomónaco: la millonaria cifra que reclama en FIFA
Luego de una primera intimación, Bragantino de Brasil recurrió a FIFA y le exige a Independiente el pago completo de la ficha de Kevin Lomónaco.
Independiente no atraviesa su mejor momento deportivo ni institucional. En el cierre de una semana caótica, que se vio envuelta por la polémica en el sponsor de la camiseta entre Puma y Atomik, el Rojo recibió otra pésima noticia: Red Bull Bragantino inició un reclamo en FIFA por Kevin Lomónaco.
Hace un par semanas atrás, el equipo brasileño había intimado al Rojo para que cumpla con el plan de pagos acordado al momento de la transferencia del defensor central: cuatro cuotas de US$750.000, llegando así los tres millones de la opción de compra por el 75% que activó el club de Avellaneda a fines de 2024.
Resulta que, hasta el momento, Independiente solo había abonado US$50.000 de dicho momento. Es por eso que, después de un primer aviso no escuchado, Bragantino decidió ir a fondo y dio por caído el acuerdo por el zaguero de 23 años.
En ese contexto, el elenco que milita en el Brasileirao se presentó ante FIFA con un contundente pedido: quieren que el Rojo abone la totalidad de la deuda del jugador en un solo pago, lo que podría significar un duro revés para la dirigencia del club argentino dado a su compleja situación económica.
A poco más de un año de su llegada, Kevin Lomónaco se convirtió en una de las figuras de Independiente y se ganó la chance de ser citado por Lionel Scaloni en la Selección argentina para la fecha FIFA de junio, aunque no sumó minutos en los partidos ante Chile (1-0) y Colombia (1-1). Además, es seguido de cerca por clubes europeos y, más allá de que el Rojo pudo retenerlo en el último mercado, hay altas chances de que su salida se concrete en el primer libro de pases de 2026.