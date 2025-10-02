El anuncio final de Independiente tras el repudio de los hinchas por la marca de la camiseta: ¿Puma o Atomik?

Luego de la movilización de la gente de Independiente por el cambio de indumentaria, el club emitió un nuevo comunicado y confirmó el acuerdo con una de las marcas hasta 2031.

El mundo Independiente vivió días muy acalorados por una razón impensada: la marca de la camiseta. Y es que los hinchas organizaron una protesta en redes sociales que se hizo efectiva el pasado martes en la sede de Avenida Mitre, luego de que trascendiera la noticia de que la CD se había decantado por aceptar la oferta de Atomik por sobre la de Puma, quien iba a dejar de vestir al Rojo a partir de 2026 tras 16 años.

Horas antes de la inminente convocatoria, el club de Avellaneda sacó un primer comunicado oficial explicando que aún no existía un contrato firmado para el sponsoreo y que, hasta ese momento, prevalecía la oferta de la firma que ya viste a San Lorenzo. Sin embargo, ante la movilización de la gente y el repudio generalizado el panorama cambió por completo.

Independiente confirmó el acuerdo con Puma tras la movilización de sus hinchas En un otro escrito publicado este jueves, Independiente confirmó el acuerdo final para la continuidad de Puma por los próximos seis años. "La decisión se enmarca en una mejora sustancial en los aspectos financieros de la propuesta de la marca alemana, lo cual sumado a la proyección de regalías coloca a la oferta de PUMA por sobre la de ATOMIK", afirmó el anuncio.

El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo… pic.twitter.com/DSaOlmAEE9 — C. A. Independiente (@Independiente) October 2, 2025

A su vez, la institución sostuvo que el nuevo contrato con la prestigiosa marca alemana "pasará a ser el más importante en la historia de nuestro club, asegurando previsibilidad económica y permitiendo proyectar un plan conjunto de crecimiento y fortalecimiento de la identidad de nuestra camiseta".