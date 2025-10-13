Impactante: así se "escapó" Moretti de la sede de San Lorenzo, en medio de protestas de hinchas y represión policial

El presidente de San Lorenzo vivió un momento de extrema tensión en la sede del club: fue increpado por hinchas, hubo incidentes con la policía y debió salir escoltado en un patrullero.

Marcelo Moretti, corriendo hacia un patrullero para escapar de la sede de San Lorenzo en medio de los incidentes con hinchas y la intervención policial. Foto: San Lorenzo Primero.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, vivió una situación de máxima tensión este lunes al presentarse en la sede del club, donde un grupo de hinchas lo esperaba con cánticos de repudio y fuertes reclamos por la crisis futbolística e institucional. La presencia del mandatario encendió los ánimos y obligó a intervenir a la policía para contener los disturbios.

En medio de los empujones, insultos y corridas, Moretti terminó huyendo del lugar escoltado por efectivos policiales, que lo subieron rápidamente a un patrullero para sacarlo del predio. La secuencia, captada por varios testigos y por TyC Sports, mostró al dirigente corriendo hacia el vehículo oficial mientras continuaban los incidentes en las inmediaciones de la sede de Av. La Plata, donde el clima sigue siendo de máxima tensión.

Moretti ingresó pasadas las 16 a las oficinas administrativas del Ciclón, en la sede de Avenida La Plata, y en poco tiempo comenzaron a llegar hinchas para expresarle su descontento. Cerca de las 19, la situación ya era tensa: había más de 200 personas reunidas en la puerta y una fuerte presencia policial vigilando la zona.