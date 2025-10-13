Cuándo se jugaría el partido de Boca contra Barracas Central, aplazado por la muerte de Russo
Sin confirmación oficial por el momento, comenzaron a trazarse algunas fechas tentativas para disputar el duelo pendiente entre Boca y Barracas Central.
El último sábado, Boca Juniors debería haber visitado a Barracas Central por la fecha 12 del torneo Clausura. Sin embargo, debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo el pasado miércoles, la Liga Profesional de Fútbol, a raíz de la predisposición del elenco local, decidió sensatamente aplazar el cotejo.
Ya pasado un tiempo prudencial como para procesar lo sucedido y realizar el duelo, el Xeneize, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda (que fue confirmado para continuar en el cargo hasta que finalice la temporada), volverá a la acción este fin de semana para enfrentar como local a Belgrano de Córdoba en la Bombonera.
Las fechas tentativas para que se juegue Barracas Central - Boca
En ese sentido, comenzaron a diagramarse algunas fechas tentativas para reprogramar el duelo pendiente frente al Guapo. Y si bien aún no hay una decisión oficial ni definitiva, todo apunta a que se elegiría un día entre el viernes 24 o el lunes 27.
Es que ese fin de semana no habrá fecha de la Liga Profesional por las Elecciones Legislativas. Los comicios se celebrarán el domingo 26, por lo que no podrán realizarse eventos masivos durante esa jornada, ni tampoco el sábado 25 por disposición de la Policía.
Por lo tanto, las mencionadas opciones serían las más factibles. De hecho, las semifinales de la Copa Argentina se jugarán entre dichos jueves y viernes. De todos modos, la alternativa que más fuerza toma sería la del lunes 27, ya que si bien Boca recibirá a Belgrano el sábado 18, Barracas deberá jugar el lunes 20 ante Tigre por la fecha 13, por lo que resulta poco probable que el Guapo acepte volver a jugar esa misma semana, con cuatro días de descanso.