Cuándo se jugaría el partido de Boca contra Barracas Central, aplazado por la muerte de Russo

Sin confirmación oficial por el momento, comenzaron a trazarse algunas fechas tentativas para disputar el duelo pendiente entre Boca y Barracas Central.

Ya pasado un tiempo prudencial como para procesar lo sucedido y realizar el duelo, el Xeneize, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda (que fue confirmado para continuar en el cargo hasta que finalice la temporada), volverá a la acción este fin de semana para enfrentar como local a Belgrano de Córdoba en la Bombonera.

Battaglia marcó el gol del triunfo para Boca ante Barracas. Foto: Fotobaires Boca venció 1-0 a Barracas en la Bombonera por el Apertura. Fotobaires Las fechas tentativas para que se juegue Barracas Central - Boca En ese sentido, comenzaron a diagramarse algunas fechas tentativas para reprogramar el duelo pendiente frente al Guapo. Y si bien aún no hay una decisión oficial ni definitiva, todo apunta a que se elegiría un día entre el viernes 24 o el lunes 27.

Es que ese fin de semana no habrá fecha de la Liga Profesional por las Elecciones Legislativas. Los comicios se celebrarán el domingo 26, por lo que no podrán realizarse eventos masivos durante esa jornada, ni tampoco el sábado 25 por disposición de la Policía.