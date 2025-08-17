La llamativa decisión que tomó Gustavo Costas en Racing a dos días de la revancha ante Peñarol

A menos de 72 horas del partido de vuelta ante el Manya por el certamen continental, Gustavo Costas tomó una tajante medida con sus futbolistas.

Racing se juega el todo o nada este martes a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. Luego de la durísima derrota sobre la hora ante Tigre (2-1) en el torneo Clausura, la Academia de Gustavo Costas recibirá a Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el encuentro de ida, los dirigidos por Costas no supieron mostrar su mejor rendimiento futbolístico y en un partido con muchas faltas y demasiado desgaste físico, el Manya encontró el gol de la victoria faltando 10 minutos para el final gracias a un anticipo de Terans que sorprendió a Gabriel Arias. De todas formas, la serie está más que abierta y los hinchas confían en clasificar a la siguiente instancia del certamen continental.

La decisión de Gustavo Costas a dos días de la vuelta ante Peñarol A dos días de lo que será una verdadera “final” para Racing, el DT tomó una llamativa decisión con sus futbolistas: desde la noche de este domingo, el plantel quedará concentrado en Pilar y permanecerá allí hasta horas antes del choque decisivo del próximo martes. Esta modalidad ya la había hecho el entrenador en 2024 previo al clásico con Boca (fue triunfo por 2-1). En aquella ocasión, la Academia había empatado sin goles ante Independiente, cayó frente a Atlético Tucumán y luego venció al Xeneize en el Cilindro.

Gustavo Costas enojado.jpg Gustavo Costas tomó una llamativa decisión en Racing a días de la revancha ante Peñarol. Captura ESPN Por otra parte, en la previa de este cruce decisivo comenzaron a circular versiones que cuestionan la permanencia de Gustavo Costas en caso de una eliminación. No obstante, la mirada puertas adentro del club es distinta: la llave continúa abierta y el respaldo al técnico se mantiene firme. Costas es consciente de que Racing cuenta con las herramientas para revertir la serie y, aun si no lo logra, posee la experiencia, el apoyo y la convicción necesarios para continuar al frente del plantel.