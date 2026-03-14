Godoy Cruz recibe a Ferro con un deseo claro: que reine la calma y volver a ganar en el Gambarte

Godoy Cruz Antonio Tomba volverá a presentarse en el estadio Estadio Feliciano Gambarte para enfrentar a Ferro Carril Oeste por una nueva fecha de la Primera Nacional, en un partido que se jugará desde las 18 y que tendrá transmisión por LPF Play. El estadio abre a las 16hs.

El encuentro aparece como una oportunidad importante para el equipo mendocino, no solo desde lo futbolístico sino también desde lo institucional y lo emocional. Tras semanas marcadas por resultados esquivos y momentos de tensión en el Gambarte, el deseo en el mundo bodeguero es que la jornada se desarrolle con normalidad, sin incidentes y con un clima de apoyo al equipo.

El Tomba necesita volver a ganar. El equipo dirigido por Mariano Toedtli todavía busca su primera victoria en el torneo y llega luego de tres empates consecutivos, por lo que sumar de a tres ante su gente sería un paso fundamental para empezar a cambiar el ánimo del plantel y de los hinchas.

En ese contexto, el partido frente a Ferro también representa una oportunidad para que el Gambarte vuelva a ser una fiesta. Después de los episodios ocurridos en el encuentro ante Deportivo Madryn —que derivaron en sanciones económicas para el club— la expectativa es que el estadio vuelva a ser un lugar de aliento y acompañamiento para el equipo.

Desde lo futbolístico, Godoy Cruz buscará hacerse fuerte en su cancha con una base sólida con un 4-4-2 clarito: Roberto Ramírez en el arco; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría y Juan Segundo Morán en defensa; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Juan Andrada y Agustín Valverde formarán el medio campo; mientras que en ofensiva aparecen Martín Pino y Nahuel Ulariaga.





Angel Gonzalez Tomba El ex Godoy Cruz, volverá a jugar en el Gambarte como en sus epócas de inferiores. En este caso vestido de Ferro.

Del otro lado estará un Ferro siempre competitivo, que intentará llevarse puntos de Mendoza. Sin embargo, para el Tomba el objetivo está claro: transformar la presión en energía positiva, recuperar confianza y empezar a construir una reacción futbolística frente a su gente.

Porque más allá del resultado, el gran desafío de la tarde será que el fútbol vuelva a ser el verdadero protagonista en el Feliciano Gambarte. Y si a eso se le suma un triunfo, el clima en la Bodega podría empezar a cambiar.