Godoy Cruz recibe a Ferro con un deseo claro: que reine la calma y volver a ganar en el Gambarte
Godoy Cruz afronta un nuevo compromiso en medio de dudas futbolísticas y tensión en el ambiente. Ante Ferro intentará reencontrarse con el triunfo.
Godoy Cruz Antonio Tomba volverá a presentarse en el estadio Estadio Feliciano Gambarte para
Godoy Cruz Antonio Tomba volverá a presentarse en el estadio Estadio Feliciano Gambarte para enfrentar a Ferro Carril Oeste por una nueva fecha de la Primera Nacional, en un partido que se jugará desde las 18 y que tendrá transmisión por LPF Play. El estadio abre a las 16hs.
El encuentro aparece como una oportunidad importante para el equipo mendocino, no solo desde lo futbolístico sino también desde lo institucional y lo emocional. Tras semanas marcadas por resultados esquivos y momentos de tensión en el Gambarte, el deseo en el mundo bodeguero es que la jornada se desarrolle con normalidad, sin incidentes y con un clima de apoyo al equipo.
El Tomba necesita volver a ganar. El equipo dirigido por Mariano Toedtli todavía busca su primera victoria en el torneo y llega luego de tres empates consecutivos, por lo que sumar de a tres ante su gente sería un paso fundamental para empezar a cambiar el ánimo del plantel y de los hinchas.
En ese contexto, el partido frente a Ferro también representa una oportunidad para que el Gambarte vuelva a ser una fiesta. Después de los episodios ocurridos en el encuentro ante Deportivo Madryn —que derivaron en sanciones económicas para el club— la expectativa es que el estadio vuelva a ser un lugar de aliento y acompañamiento para el equipo.
Desde lo futbolístico, Godoy Cruz buscará hacerse fuerte en su cancha con una base sólida con un 4-4-2 clarito: Roberto Ramírez en el arco; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría y Juan Segundo Morán en defensa; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Juan Andrada y Agustín Valverde formarán el medio campo; mientras que en ofensiva aparecen Martín Pino y Nahuel Ulariaga.
Del otro lado estará un Ferro siempre competitivo, que intentará llevarse puntos de Mendoza. Sin embargo, para el Tomba el objetivo está claro: transformar la presión en energía positiva, recuperar confianza y empezar a construir una reacción futbolística frente a su gente.
Porque más allá del resultado, el gran desafío de la tarde será que el fútbol vuelva a ser el verdadero protagonista en el Feliciano Gambarte. Y si a eso se le suma un triunfo, el clima en la Bodega podría empezar a cambiar.