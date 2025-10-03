Así fue el impactante accidente del argentino Valentín Perrone en Indonesia: video y parte médico

En plena práctica, el joven del equipo Tech3 fue embestido por Luca Lunetta, lo que provocó una aparatosa caída sobre la grava. El impacto generó preocupación inmediata: mientras el italiano se reincorporó rápidamente, Perrone quedó inmóvil algunos segundos antes de recibir asistencia médica. Con dificultad logró ponerse de rodillas y fue trasladado de urgencia al hospital del circuito.

Horas más tarde, su equipo llevó calma a los fanáticos con un comunicado: “ Valentin Perrone está consciente tras sufrir un grave accidente lateral durante el entrenamiento en el GP de Indonesia. Tras una primera revisión en el centro médico del circuito, será trasladado al hospital local para una próxima evaluación. Proporcionaremos más información más adelante”.

En el hospital local confirmaron que el piloto argentino no sufrió fracturas y que solo presentaba dolores por los golpes. Esa noticia permitió que pudiera regresar al circuito con la intención de participar este sábado en el segundo entrenamiento libre y la clasificación, siempre que reciba la autorización médica de la organización.

El mensaje de Valentín Perrone tras el accidente

Más tarde, el propio Perrone publicó en Instagram: “Contento de poder estar escribiendo esto sin ninguna lesión después de la fea caída qué he tenido hoy en el Practice. Mañana por la mañana tengo el chequeo médico para ver si puedo seguir dando gas esta semana”.

posteo perrone El posteo de Valentín Perrone en su cuenta de Instagram.

Con el alivio de haber esquivado una lesión grave, el argentino espera el visto bueno para volver a acelerar en un campeonato donde sigue dando pasos firmes hacia la élite del motociclismo mundial.