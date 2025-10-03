Así fue el impactante accidente del argentino Valentín Perrone en Indonesia: video y parte médico
El joven piloto argentino Valentín Perrone cayó en la práctica de Moto3 tras ser embestido por Luca Lunetta. Cómo se encuentra y qué pasará con la carrera.
El MotoGP y sus categorías menores celebran este fin de semana la decimoctava fecha del campeonato mundial en Indonesia. Durante la madrugada del viernes en Argentina, la jornada de Moto3 quedó marcada por un fuerte accidente que involucró al piloto argentino Valentín Perrone.
En plena práctica, el joven del equipo Tech3 fue embestido por Luca Lunetta, lo que provocó una aparatosa caída sobre la grava. El impacto generó preocupación inmediata: mientras el italiano se reincorporó rápidamente, Perrone quedó inmóvil algunos segundos antes de recibir asistencia médica. Con dificultad logró ponerse de rodillas y fue trasladado de urgencia al hospital del circuito.
Video: el fuerte accidente de Perrone en Indonesia
El parte médico del equipo
Horas más tarde, su equipo llevó calma a los fanáticos con un comunicado: “Valentin Perrone está consciente tras sufrir un grave accidente lateral durante el entrenamiento en el GP de Indonesia. Tras una primera revisión en el centro médico del circuito, será trasladado al hospital local para una próxima evaluación. Proporcionaremos más información más adelante”.
En el hospital local confirmaron que el piloto argentino no sufrió fracturas y que solo presentaba dolores por los golpes. Esa noticia permitió que pudiera regresar al circuito con la intención de participar este sábado en el segundo entrenamiento libre y la clasificación, siempre que reciba la autorización médica de la organización.
El mensaje de Valentín Perrone tras el accidente
Más tarde, el propio Perrone publicó en Instagram: “Contento de poder estar escribiendo esto sin ninguna lesión después de la fea caída qué he tenido hoy en el Practice. Mañana por la mañana tengo el chequeo médico para ver si puedo seguir dando gas esta semana”.
Con el alivio de haber esquivado una lesión grave, el argentino espera el visto bueno para volver a acelerar en un campeonato donde sigue dando pasos firmes hacia la élite del motociclismo mundial.