Valentín Perrone largó adelante, sufrió un toque y finalizó sexto en el GP de San Marino

El Gran Premio de San Marino de Moto3 , disputado este domingo en el circuito Marco Simoncelli de Misano, dejó emociones fuertes y un desenlace ajustado. Valentín Perrone , quien había logrado la pole position , fue protagonista en las primeras vueltas, aunque un toque con David Muñoz lo relegó en la cuarta vuelta.

Pese al contratiempo, el piloto argentino logró recuperarse y cruzó la meta en la sexta posición.

Desde la largada, Perrone defendió su lugar en la primera curva frente al australiano Joel Kelso, que intentó sorprenderlo. El “Coyote” mostró solidez y se mantuvo entre los líderes junto con José Antonio Rueda y David Muñoz. Sin embargo, el roce con el español alteró sus aspiraciones de pelear por el podio.

Así fue el toque entre Valentín Perrone y David Muñoz en Moto3

La victoria quedó en manos de José Antonio Rueda, quien firmó un final electrizante al superar en la última curva a Máximo Quiles. El líder del campeonato consiguió su octavo triunfo de la temporada por apenas 113 milésimas, con Adrián Fernández completando el podio en el tercer lugar.

Con este resultado, Rueda alcanzó los 295 puntos en la clasificación general y amplió su ventaja a 78 sobre Ángel Piqueras, que finalizó quinto. El dominio del español en la temporada lo deja cada vez más cerca de consagrarse campeón a seis fechas del final.

José Antonio Rueda se impuso en la última curva del GP de San Marino y amplió su liderazgo en Moto3.

Pese a la frustración de no haber concretado una mejor posición, la actuación de Perrone ratifica su adaptación al Mundial y lo mantiene en el grupo competitivo de Moto3.