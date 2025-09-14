Terence Crawford hizo historia: venció a Canelo Álvarez y es campeón indiscutido en tres divisiones

El estadounidense Terence Crawford se impuso por decisión unánime en Las Vegas y despojó al mexicano de sus títulos del peso supermediano.

En una noche que quedará en los libros del boxeo, Terence Crawford dio una verdadera exhibición técnica y venció por decisión unánime a Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas. Con esta victoria, el estadounidense arrebató los cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano al mexicano y se convirtió en el primer púgil de la historia en alcanzar esa condición en tres divisiones distintas.

El combate, seguido por más de 70.000 aficionados en el Allegiant Stadium y transmitido mundialmente por Netflix, tuvo tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112 a favor de Crawford. La bolsa del evento aseguró al menos 100 millones de dólares para Álvarez, de 35 años, quien afrontó así una de las noches más duras de su carrera.

El dominio de Terence Crawford y la reacción de Canelo Crawford, de 37 años, subió dos divisiones para enfrentar a Álvarez y sorprendió con una performance impecable. Su velocidad, precisión y movilidad hicieron imposible que el mexicano pudiera ejecutar su plan de pelea. “Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad”, declaró emocionado tras el triunfo.