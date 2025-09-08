Polémica: Canelo Álvarez pelea y Netflix será la única pantalla del combate

Netflix transmitirá de forma exclusiva la próxima pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y el anuncio encendió la polémica en México. Después de 16 años en televisión abierta, el pugilista tapatío subirá al ring en septiembre frente al estadounidense Terence Crawford, pero esta vez solo podrá verse a través de la plataforma de streaming más popular del mundo.

El evento está programado para el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, justo en la antesala del Día de la Independencia de México. La fecha, tradicional para las presentaciones de Canelo, promete una velada cargada de emoción en la que pondrá en juego su campeonato unificado de peso supermediano.

Durante más de una década, Televisa y TV Azteca llevaron los combates de Álvarez a millones de hogares de manera gratuita. TV Azteca, en particular, transmitió de manera consecutiva 21 peleas, consolidando una relación que muchos fanáticos ya daban por sentada. El cambio repentino hacia una transmisión exclusiva en streaming generó sorpresa y molestia en parte del público.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, expresó su descontento ante la decisión. Recordó que durante 16 años las principales cadenas mexicanas acercaron las peleas de Canelo a la audiencia sin costo, y calificó como lamentable que en esta ocasión no se llegara a ningún acuerdo, ni siquiera para ofrecer el evento en diferido.

Más allá de la controversia, la elección de Netflix abre un nuevo capítulo en el boxeo y las plataformas digitales. La empresa adquiere derechos globales y coloca al pugilista mexicano como protagonista de un movimiento que redefine la manera en que los fanáticos consumen espectáculos deportivos. El alcance será mundial, aunque a cambio de un acceso restringido a suscriptores.