La reacción de Paredes a la convocatoria a la Selección, por la que se perderá un partido clave de Boca

Leandro Paredes integra la lista de 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni para disputar los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Este viernes al mediodía, la Selección argentina dio a conocer la lista definitiva de 28 futbolistas convocados para los amistosos de la fecha FIFA de octubre, que se disputarán en Estados Unidos. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela el jueves 10 en el Hard Rock Stadium de Miami y, tres días más tarde, a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. Ambos encuentros serán parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

La citación incluye a figuras consolidadas como Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez, junto con jóvenes que buscan afianzarse en el ciclo de Scaloni, como Franco Mastantuono y Nicolás Paz. Entre los mediocampistas convocados también se encuentra Leandro Paredes, referente de Boca Juniors, cuya presencia generó repercusiones inmediatas en la Ribera.

Es que la decisión de la AFA de no frenar la Liga durante las fechas FIFA de octubre y noviembre implica que Boca deberá afrontar partidos sin su figura principal. En este caso, Paredes se perderá el cruce con Barracas Central, programado para el sábado 11 de octubre, y probablemente tampoco esté en la última fecha de la fase de zonas, ante Tigre, debido a la próxima ventana internacional.

La reacción de Leandro Paredes Pese a los reclamos de algunos hinchas que pedían que no fuera convocado o que hablara con Scaloni para quedarse, Paredes mostró respaldo total a la Selección. El mediocampista subió a su cuenta de Instagram la imagen con la lista de citados, acompañada de un corazón y la bandera argentina, dejando en claro que apoya la decisión del cuerpo técnico.

reacción paredes Leandro Paredes fue convocado para los amistosos de la Selección y reaccionó con una historia en Instagram. Instagram @leoparedes20