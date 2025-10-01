El campeón del mundo con Brasil que pidió a Agustín Rossi para la Selección: "Tiene una performance suficiente para..."

Un campeón del mundo con Brasil en 1970 llenó de elogios a Agustín Rossi, a tal punto que le pidió a Scaloni que lo convoque a la Albiceleste.

Un campeón del mundo con Brasil elogió el gran presente de Agustín Rossi y pidió que sea convocado por Scaloni en la Selección argentina. Foto: @Libertadores

Agustín Rossi fue uno de los nombres que más sonó en la última semana. El exarquero de Boca y Lanús fue el gran héroe del Flamengo en la definición por penales ante Estudiantes (atajó 2), que le permitió a los dirigidos por Filipe Luís meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores.

Sin embargo, eso no fue lo único, ya que el pasado domingo, el arquero argentino le atajó un penal a Yuri Alberto en la victoria por 2-1 del Mengao frente al Corinthians en el Brasileirao. Con el partido 0-1 abajo, el delantero brasileño le quiso picar la pelota a Rossi, pero este le adivinó las intenciones y le contuvo el remate. Minutos más tarde, la visita dio vuelta el marcador y se llevó tres puntos de oro para seguir liderando el certamen brasileño.

Emerson Leão pidió a Agustín Rossi para la Selección argentina Ante este gran presente, Agustín Rossi fue elogiado por los medios brasileños y también por Emerson Leão, histórico arquero campeón del mundo en 1970 y referente de la selección de Brasil, a tal punto que pidió que sea convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina.

image Emerson Leão pidió a Agustín Rossi para la Selección argentina. Foto: Archivo

“Rossi está en un nivel altísimo y merece algo mejor. Llegó sin tanta prensa, esperó su oportunidad y hoy demuestra que tiene una performance suficiente para estar en la Selección Argentina. Tiene la confianza y la calidad para jugar. Su participación en la Scaloneta lo potenciaría todavía más. Merece ser observado por Scaloni”, sentenció en diálogo con Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad).