Tras ser héroe ante Estudiantes, Agustín Rossi volvió a atajar un penal de manera insólita en el Brasileirao

Después de eliminar a Estudiantes en la Copa Libertadores, Agustín Rossi volvió a destacarse desde los 12 pasos en el triunfo de Flamengo por el Brasileirao.

El arquero ex Boca volvió a ser clave y alcanzó el cuarto puesto entre los arqueros argentinos con más penales atajados.

Tres días después de ser la figura de Flamengo por atajar dos penales que le dieron la clasificación sobre Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores, Agustín Rossi volvió a aparecer en los momentos decisivos. Esta vez, en el Brasileirao, contuvo un disparo desde los doce pasos ¡casi sentado en el suelo!

El encargado de ejecutar el penal fue Yuri Alberto, que eligió picar la pelota con confianza. Sin embargo, Rossi, con reflejos felinos, detuvo el balón mientras permanecía muy cerca del piso, dejando a todos boquiabiertos en el estadio.

Tras la atajada, el arquero argentino no ocultó su enojo y le mostró un gesto con el índice, como diciendo “así no se hace”, antes de volver a salvar un mano a mano más adelante. El complemento vio la revancha de Yuri Alberto, que logró marcar el 1-0 parcial de zurda y provocó con su celebración a la hinchada visitante.

Pero Flamengo dio vuelta el resultado gracias a los goles de Giorgian De Arrascaeta y Luiz Araújo, asegurando una victoria clave como visitante por 2-1. Con este triunfo, el equipo lidera el Brasileirao con 54 puntos en 25 fechas, cuatro más que Cruzeiro y cinco por encima de Palmeiras, que tiene un partido más.