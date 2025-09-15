La advertencia de Ancelotti sobre la presión de ganar el Mundial 2026 que generó polémica en Brasil

Carlo Ancelotti no esquivó el tema que más incomoda en Brasil: el peso de ser candidato en cada Mundial. Con un mensaje directo, intentó bajar la presión.

Carlo Ancelotti desató debate en Brasil con su frase sobre la “obligación” de ganar el Mundial.

Brasil ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026, pero la derrota en la última fecha de Eliminatorias ante Bolivia abrió debate sobre el presente de la Canarinha. Y en medio de ese clima, Carlo Ancelotti encendió la polémica con una frase que recorrió el mundo del fútbol.

El italiano exteriorizó su postura en diálogo con L’Equipe: “Es una obligación intentarlo. Nadie tiene la obligación de ganar. ¿Quién, en el fútbol, tiene la obligación de ganar? Ni siquiera el que piensa que es el mejor la tiene. Pueden pasar tantas cosas que cambien el resultado. Estuve seis años en el Real Madrid y no gané seis Champions. Gané tres”.

Las palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo porque Brasil es la selección más ganadora de la historia, con cinco títulos mundiales, el último en Corea-Japón 2002. Carletto, sin embargo, trató de descomprimir la presión que rodea al banco más exigente del planeta.

Carlo Ancelotti intentó bajarle la presión a Brasil de cara al Mundial Brasil Eliminatorias Este es el equipo de Brasil que dispuso Ancelotti frente a Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. EFE

En la entrevista, Ancelotti también habló de su experiencia en Sudamérica: “Fue fácil. Es otro ritmo. Tengo que empaparme de la cultura del país, por eso me instalé en Río. Aquí encontré una Federación muy bien organizada. Desde el presidente de la CBF (Samir Xaud) hasta el director (Rodrigo Caetano), todos son fantásticos, entusiastas. Trabajamos en un ambiente excelente, con seriedad”.