La advertencia de Ancelotti sobre la presión de ganar el Mundial 2026 que generó polémica en Brasil
Carlo Ancelotti no esquivó el tema que más incomoda en Brasil: el peso de ser candidato en cada Mundial. Con un mensaje directo, intentó bajar la presión.
Brasil ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026, pero la derrota en la última fecha de Eliminatorias ante Bolivia abrió debate sobre el presente de la Canarinha. Y en medio de ese clima, Carlo Ancelotti encendió la polémica con una frase que recorrió el mundo del fútbol.
El italiano exteriorizó su postura en diálogo con L’Equipe: “Es una obligación intentarlo. Nadie tiene la obligación de ganar. ¿Quién, en el fútbol, tiene la obligación de ganar? Ni siquiera el que piensa que es el mejor la tiene. Pueden pasar tantas cosas que cambien el resultado. Estuve seis años en el Real Madrid y no gané seis Champions. Gané tres”.
Te Podría Interesar
Las palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo porque Brasil es la selección más ganadora de la historia, con cinco títulos mundiales, el último en Corea-Japón 2002. Carletto, sin embargo, trató de descomprimir la presión que rodea al banco más exigente del planeta.
Carlo Ancelotti intentó bajarle la presión a Brasil de cara al Mundial
En la entrevista, Ancelotti también habló de su experiencia en Sudamérica: “Fue fácil. Es otro ritmo. Tengo que empaparme de la cultura del país, por eso me instalé en Río. Aquí encontré una Federación muy bien organizada. Desde el presidente de la CBF (Samir Xaud) hasta el director (Rodrigo Caetano), todos son fantásticos, entusiastas. Trabajamos en un ambiente excelente, con seriedad”.
El DT de 66 años además se refirió al regreso de Neymar: “Está mejorando su condición física y es sin dudas el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico, del que se recuperó rápido. Tiene que estar al 100%, no al 80%. Si está en forma, puede jugar la próxima Copa Mundial, desde el punto de vista técnico, no hay discusión”.
Consciente de la presión histórica, Ancelotti apuesta a un discurso más relajado, aunque sabe que, en Brasil, cada palabra sobre el Mundial siempre genera repercusión.