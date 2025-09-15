Martín Demichelis, en la mira de un histórico club que perdió una final Intercontinental ante Boca

Martín Demichelis está sin equipo hace ya cuatro meses, desde que lo despidieron de los Rayados de Monterrey en mayo por no cumplir con los objetivos trazados. Si bien en un principio había decidido no buscar trabajo de manera inmediata, se le puede presentar una gran oportunidad en Europa que sería bastante difícil de rechazar.

El ex DT de River ya tiene una experiencia previa en el Viejo Continente, donde dirigió durante algunos años al Bayern Múnich II, filial del gigante teutón. Precisamente desde Alemania es donde lo están buscando, en uno de los clubes más grandes de la Bundesliga, que lleva varios años lejos de la gloria que alguna vez supo tener y que acaba de quedarse sin entrenador.

El Borussia Mönchengladbach quiere a Demichelis Borussia Mönchengladbach El Borussia Mönchengladbach actualmente está sin DT. @Borussia

Se trata del Borussia Mönchengladbach, que comenzó muy mal la temporada y cuyo entrenador, el suizo Gerardo Seoane, decidió dar un paso al costado este domingo tras perder 4-0 como local ante el Werder Bremen. El cuadro de Renania finalizó la fecha 3 en el antepenúltimo puesto de la tabla, con 1 punto cosechado de 9 y sin goles a favor.

Los directivos de los Potros ya comenzaron a buscar algunos nombres para que se haga cargo del equipo y Demichelis asoma como uno de los principales candidatos a quedarse con el puesto, según informó la revista deportiva Kicker. Su principal competidor sería el italiano Pellegrino Matarazzo, que recientemente dirigió al Hoffenheim.