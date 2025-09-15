Martín Demichelis, en la mira de un histórico club que perdió una final Intercontinental ante Boca
Tras ser despedido de Monterrey, Martín Demichelis podría dirigir a un importante equipo europeo que perdió una final del mundo contra Boca.
Martín Demichelis está sin equipo hace ya cuatro meses, desde que lo despidieron de los Rayados de Monterrey en mayo por no cumplir con los objetivos trazados. Si bien en un principio había decidido no buscar trabajo de manera inmediata, se le puede presentar una gran oportunidad en Europa que sería bastante difícil de rechazar.
El ex DT de River ya tiene una experiencia previa en el Viejo Continente, donde dirigió durante algunos años al Bayern Múnich II, filial del gigante teutón. Precisamente desde Alemania es donde lo están buscando, en uno de los clubes más grandes de la Bundesliga, que lleva varios años lejos de la gloria que alguna vez supo tener y que acaba de quedarse sin entrenador.
El Borussia Mönchengladbach quiere a Demichelis
Se trata del Borussia Mönchengladbach, que comenzó muy mal la temporada y cuyo entrenador, el suizo Gerardo Seoane, decidió dar un paso al costado este domingo tras perder 4-0 como local ante el Werder Bremen. El cuadro de Renania finalizó la fecha 3 en el antepenúltimo puesto de la tabla, con 1 punto cosechado de 9 y sin goles a favor.
Los directivos de los Potros ya comenzaron a buscar algunos nombres para que se haga cargo del equipo y Demichelis asoma como uno de los principales candidatos a quedarse con el puesto, según informó la revista deportiva Kicker. Su principal competidor sería el italiano Pellegrino Matarazzo, que recientemente dirigió al Hoffenheim.
El Gladbach es uno de los clubes más importantes y populares del fútbol germano, con 5 Bundelsigas, 3 Copas de Alemania y 2 Europa Leagues en su palmarés, aunque lleva ya 30 años sin ganar un título. En 1977 fue subcampeón de la Champions League, en la que perdió la final ante Liverpool. Como los ingleses se negaron a jugar la Intercontinental contra Boca Juniors, ya en 1978 fue el Borussia Monchengladbach en su lugar. En dicha edición, el Xeneize se consagraría campeón del mundo por primera vez en su historia tras empatar 2-2 en la Bombonera y golear 3-0 como visitante en la revancha.