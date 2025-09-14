La desafiante sentencia del DT de Manchester United tras caer 0-3 en el derby ante el City: "No voy cambiar mi..."

Rúben Amorim, técnico del Manchester United, pidió disculpas por la dura derrota ante el City, pero no sin antes dejar una frase que llamó la atención en este delicado momento de su equipo.

Rúben Amorim, DT de Manchester United, se retira del Etihad Stadium luego de ser goleado por el City en el clásico.

El Manchester United no levanta cabeza y volvió a sufrir un duro golpazo en la Premier League. Esta vez, en manos del Manchester City, que lo goleó 3-0 en el clásico de la ciudad y dejó a los Red Devils a un punto de la zona de descenso directo, con cuatro unidades en la misma cantidad de fechas de la Premier League.

En medio de este presente oscuro que atraviesan los de Old Trafford, el entrenador Rúben Amorim, que volvió a quedar en el ojo de la tormenta, dio la cara en la conferencia de prensa post derrota ante los Citizens y se mostró afectado por no encontrarle la vuelta al equipo, pero con una frase desafiante que llamó la atención.

La llamativa declaración de Amorim tras la derrota del Manchester United ante el City "No voy a cambiar mi filosofía, si no tendrán que cambiar al hombre. Voy a jugar a mi estilo hasta que quiera cambiar", sentenció el DT portugués ante los periodistas presentes en la sala del Etihad Stadium.

Haaland la rompió en el clásico: dos goles en la goleada del City en el Etihad. Haaland la rompió en el clásico: dos goles en la goleada del City al United por la fecha 4 de la Premier. Foto: EFE

Después de esa primera declaración, Amorim procedió a pedirles disculpas a los fanáticos del Manchester United con un relato algo más autocrítico: "Voy a hacer todo y dar todo lo que sea mejor para el club. En este momento sufro más que ellos. Sé que es difícil para la gente. Los fans no quieren oír estas cosas. No me miento. Veo las grabaciones y acepto cualquier decisión que esto implique", confesó.