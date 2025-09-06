Tras rechazar a Dibu Martínez, Manchester United "borró" a Andrés Onana: el motivo

Luego del no a Emiliano Martínez, Manchester United tomó la drástica decisión de que el arquero André Onana siga su carrera otra institución.

Luego del no a Dibu Martínez, Manchester United decidió que Andrés Onana no siga en el club: la exótica liga en la que jugará.

Algunos días atrás, justo antes del cierre del mercado de pases de las grandes ligas de Europa (el pasado 31 de agosto), la chance de que Emiliano Martínez pase al Manchester United era más concreta que nunca. Sin embargo, los Red Devils se bajaron de la pelea y finalmente decidieron no contratar al argentino.

No obstante, la mañana de este sábado 6 de septiembre amaneció con una noticia bomba vinculada al arco de los de Old Trafford: André Onana, muy resistido por los hinchas del club inglés por groseros errores que lo marcaron en el último tiempo, seguirá su carrera en la liga de Turquía.

Manchester United arregló la salida de uno de sus arqueros: André Onana Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el Manchester United llegó a un acuerdo total con el Trabzonspor por la cesión de un año del camerunés de 29 años. El arquero dio el ok y está todo dado para que arribe a su nuevo equipo en las próximas horas, cuando se terminen de pulir los últimos detalles de la operación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1964330596861174054&partner=&hide_thread=false BREAKING: Trabzonspor reach verbal agreement with Manchester United to sign André Onana on loan.



Club to club verbal agreement in place and final decision now up to Onana.



It’s only up to the goalkeeper. pic.twitter.com/QUCxgIEN9u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

La drástica salida de Onana fue impulsada por la propia institución de Inglaterra. El elenco de Ruben Amorim contrató al belga Senne Lammens por 25 millones de euros (por él se cayó la llegada de Dibu Martínez) y la segunda opción entre los tres palos pasará a ser el turco Altay Bayindir, por lo que exjugador del Inter de Milán ya había quedado muy atrás en la consideración.