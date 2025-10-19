Los desopilantes memes del nuevo triunfo de Estudiantes en al clásico ante Gimnasia

En una nueva edición del clásico platense, Estudiantes de La Plata volvió a imponerse sobre Gimnasia y Esgrima La Plata. Con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo, se impuso por 2-0 en el Estadio UNO por la fecha 13 del torneo Clausura y estiró su ventaja a 17 partidos en el historial.