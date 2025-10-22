La fuerte decisión que podría tomar Claudio Úbeda en la formación de Boca para visitar a Barracas

Tras la derrota ante Belgrano, Boca ya no tiene margen de error y Claudio Úbeda analiza patear el tablero para jugar el partido pendiente ante Barracas.

Boca todavía está tratando de procesar la dura e inexplicable derrota ante Belgrano en la Bombonera, un 1-2 que además terminó pagando carísimo. Y es que a falta de tres fechas para el cierre del torneo Clausura, el equipo de Claudio Úbeda bajó al 10º puesto de la Zona A y al 5º en la tabla anual, es decir que en este momento estaría quedándose afuera de los playoffs y de la Copa Libertadores 2026.

Un dato no menor es que el Xeneize tiene un partido menos que los demás equipos: se pondrá al día el próximo lunes cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia a partir de las 16:00. Sumar de a tres en dicho encuentro es prácticamente una obligación para los de la Ribera si quieren volver a posicionarse en los primeros puestos de ambas tablas y, en base a eso, podría venirse un fuerte golpe de timón en lo que respecta a la formación titular.

¿Patea el tablero? Claudio Úbeda analiza un fuerte cambio de esquema en Boca Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de Boca en TyC Sports, Úbeda analiza seriamente romper el doble 9 para jugar frente al Guapo. La decisión, que todavía está en veremos, vendría ligada a una idea del DT de agregar un volante al equipo más con el objetivo de mejorar y el juego asociado.

boca juniors En caso de que Úbeda avance con el cambio de esquema, Milton Giménez saldrá del equipo titular. Fotobaires Ante la ausencia de Edinson Cavani por lesión, la dupla ofensiva de los últimos partidos fue conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez. En caso de que el DT lleve a cabo el cambio de esquema, el sacrificado será el ex Banfield. Y claro, no sería una locura teniendo en cuenta la poca cuota goleadora que vienen aportando los delanteros en la era Russo y Úbeda: siete goles en 11 partidos en los que el equipo salió a jugar con dos puntas de referencia.