La fuerte decisión que podría tomar Claudio Úbeda en la formación de Boca para visitar a Barracas
Tras la derrota ante Belgrano, Boca ya no tiene margen de error y Claudio Úbeda analiza patear el tablero para jugar el partido pendiente ante Barracas.
Boca todavía está tratando de procesar la dura e inexplicable derrota ante Belgrano en la Bombonera, un 1-2 que además terminó pagando carísimo. Y es que a falta de tres fechas para el cierre del torneo Clausura, el equipo de Claudio Úbeda bajó al 10º puesto de la Zona A y al 5º en la tabla anual, es decir que en este momento estaría quedándose afuera de los playoffs y de la Copa Libertadores 2026.
Un dato no menor es que el Xeneize tiene un partido menos que los demás equipos: se pondrá al día el próximo lunes cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia a partir de las 16:00. Sumar de a tres en dicho encuentro es prácticamente una obligación para los de la Ribera si quieren volver a posicionarse en los primeros puestos de ambas tablas y, en base a eso, podría venirse un fuerte golpe de timón en lo que respecta a la formación titular.
¿Patea el tablero? Claudio Úbeda analiza un fuerte cambio de esquema en Boca
Según informó Tato Aguilera, periodista que cubre el día a día de Boca en TyC Sports, Úbeda analiza seriamente romper el doble 9 para jugar frente al Guapo. La decisión, que todavía está en veremos, vendría ligada a una idea del DT de agregar un volante al equipo más con el objetivo de mejorar y el juego asociado.
Ante la ausencia de Edinson Cavani por lesión, la dupla ofensiva de los últimos partidos fue conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez. En caso de que el DT lleve a cabo el cambio de esquema, el sacrificado será el ex Banfield. Y claro, no sería una locura teniendo en cuenta la poca cuota goleadora que vienen aportando los delanteros en la era Russo y Úbeda: siete goles en 11 partidos en los que el equipo salió a jugar con dos puntas de referencia.
No obstante, todavía quedan varias prácticas por delante para que el entrenador tome una decisión final respecto a la ruptura o no del doble 9. El ensayo clave será el próximo viernes en la Bombonera, que seguramente dejará un panorama más claro de la posible formación de Boca para visitar a Barracas. Al momento, todo esto se encuentra en pleno proceso de análisis.