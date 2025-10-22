La tajante reacción de Xabi Alonso a las críticas al arranque de Mastantuono en Real Madrid: "Estamos deseando que..."

Luego de que la prensa española cuestionara las últimas presentaciones de Franco Mastantuono, Xabi Alonso lo respaldó con un interesante balance sobre su rendimiento.

Si bien Franco Mastantuono tuvo una rápida adaptación en el Real Madrid y ya se consolidó en la base titular del equipo de Xabi Alonso, eso todavía no lo deja exento de las críticas. La joya argentina llegó con altas expectativas a uno de los clubes más exigentes del mundo y la prensa española ya empezó a cuestionarlo por su rendimiento en los últimos partidos.

La banca y los nuevos elogios de Xabi Alonso a Mastantuono en medio de las críticas por su nivel En ese sentido, el técnico salió a respaldar al joven delantero de la Selección argentina luego de que un periodista le hablara de "imprecisiones en el último tercio de la cancha", en mención del ex River: "Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años", comenzó diciendo el entrenador en conferencia de prensa.

Siguiendo esa línea, el DT de la Casa Blanca insistió en la importancia de los procesos y, sobre todo, la paciencia para sacar a relucir el máximo potencial de Mastantuono con una declaración tan tajante como precisa: "Tenemos que ayudarlo, pero estamos satisfechos con su desarrollo. Estamos deseando que siga mejorando, pero estamos encantados que esté con nosotros", comentó.

Real Madrid-Getafe Mastantuono fue titular en la victoria de Real Madrid ante Getafe, pero fue reemplazada luego de unos discretos 55 minutos. Foto: EFE Estos nuevos elogios de Xabi Alonso al argentino se dieron en la antesala del choque frente a la Juventus por la Champions League, este miércoles desde las 16:00 (hora de Argentina) en el Santiago Bernabéu. Y claro, con el fin de quitarle algo de presión al futbolista en medio críticas desmedidas por parte de algunos medios de España que se intensificaron luego de la actuación del 30 en el último partido ante Getafe, donde disputó unos discretos 55 minutos antes de salir reemplazado.