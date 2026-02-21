El posteo de Cavani tras los silbidos que recibió de los hinchas de Boca: "Cuando las cosas no salen..."

Edinson Cavani se expresó con un mensaje en redes sociales después de la reprobación de la gente de Boca en el 0-0 frente a Racing.

La igualdad sin goles dejó un clima caliente y Edinson Cavani decidió hablar fuera de la cancha con frases motivadoras.

Boca igualó 0 a 0 frente a Racing, dejó una imagen opaca y prácticamente no generó peligro sobre el arco defendido por Facundo Cambeses. El descontento de los hinchas se hizo sentir al final del partido y también cuando Edinson Cavani fue reemplazado, momento en el que una fuerte silbatina cayó desde las tribunas de la Bombonera.

Con el paso de las horas, y tras quedar nuevamente en el centro de la escena, el goleador uruguayo utilizó sus redes sociales para manifestarse sobre lo sucedido. Lo hizo primero a través de una historia de Instagram con una frase cargada de mensaje: “Cuando las cosas no salen, es cuando más hay que seguir… Vamo Boca”, acompañada por una imagen suya con la pelota durante el encuentro.

El mensaje de Edinson Cavani tras ser silbado por los hinchas de Boca El posteo de Edinson Cavani en Instagram Pero no fue la única publicación. También subió una foto grupal previa al partido y otra en la que aparece encarando al defensor Marco Di Césare. En esa ocasión, mantuvo la misma línea y escribió: “Seguir y seguir”, reforzando la idea de insistir pese al momento adverso.

Edinson Cavani posteo El delantero atraviesa una etapa de sequía y cuestionamientos, aunque su postura es clara: no bajar los brazos y demostrar que todavía puede ser determinante en el fútbol argentino con la camiseta xeneize. Su experiencia y jerarquía lo sostienen, pero la exigencia del público es cada vez mayor.