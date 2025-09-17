Argentina se enfrentará ante Alemania en el Final 8 de la Copa Davis: el resto de los cruces

Argentina ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa Davis y el equipo comandado por Javier Frana enfrentará a Alemania entre el 18 y 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

La “Albiceleste” llega al Final 8, luego de vencer contundentemente a Países Bajos en Groningen , tras ganar sus primeros tres partidos y definir la serie con tranquilidad.

El punto ganador de Zeballos y Molteni para que Argentina se quede con el triunfo

La serie será al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles) y definirá quién avanzará a semifinales para enfrentar al ganador del cruce entre España y República Checa.

El rival no será sencillo. Alemania llega como segunda preclasificada y viene de barrer 4-0 a Japón, incluso sin su máxima figura, Alexander Zverev. Jan-Lennard Struff (97º) y Yannick Hanfmann (134º) se hicieron cargo de los puntos de singles, mientras que el gran fuerte del conjunto germano está en el dobles: la pareja compuesta por Tim Puetz y Kevin Krawietz es una de las mejores del mundo, con 11 y 12 títulos respectivamente en la especialidad y ranking dentro del Top 15.

El historial entre ambos es alentador para los capitaneados por Javier Frana: se enfrentaron en diez oportunidades, con siete triunfos para el conjunto nacional y tres para Alemania. Sin embargo, la última vez que se cruzaron, en la fase de grupos de 2019, los europeos se impusieron por 3-0.

Javier Frana Javier Frana ya conoce al rival en la Final 8 de la Copa Davis. EFE

El resto de los cruces del Final 8 de la Copa Davis

El resto de los cruces también promete espectáculo: el campeón defensor y anfitrión Italia se medirá ante Austria, Francia se enfrentará con Bélgica y España jugará contra República Checa.

Con Bolonia como epicentro del tenis durante esa semana, Argentina buscará hacer historia una vez más y soñar con levantar la Ensaladera por segunda vez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaDavis/status/1968266469533508071&partner=&hide_thread=false ¡El cuadro del Final 8 de Bolonia 2025!



Este es el resultado del sorteo realizado hoy. El evento tendrá lugar del 18 al 23 de noviembre.



¡Todos competirán por ganar la Copa Davis! #CopaDavis #DavisCup pic.twitter.com/DGubzGyUEH — Copa Davis (@CopaDavis) September 17, 2025

