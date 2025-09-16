Pronóstico del tiempo en todo el país para este miércoles 17 de septiembre
Buenos Aires tendrá un miércoles nublado el 17 de septiembre, mientras gran parte del país enfrentará lluvias, tormentas y hasta nevadas en el sur.
Este miércoles 17 de septiembre el pronóstico muestra un escenario variado en la Argentina. Mientras gran parte del país se cubrirá de nubes, lluvias y tormentas, Buenos Aires vivirá una jornada un poco distinta, con cielo parcialmente nublado y, por otras partes, soleado.
En la Ciudad y el conurbano se espera un día soleado, ideal para actividades al aire libre. En el interior de la provincia también predominará el buen tiempo, aunque el sur bonaerense tendrá nubes y algunas lluvias aisladas.
En contraste, el norte argentino mostrará un panorama más inestable, con tormentas localizadas en provincias como Salta, Tucumán y Santiago del Estero. En el litoral también habrá nubosidad y precipitaciones, mientras que en la Patagonia se prevén nevadas en el extremo sur y lluvias en zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Así, Buenos Aires tendrá un respiro de sol en medio de un mapa nacional dominado por la inestabilidad, con condiciones muy diferentes según la región del país.