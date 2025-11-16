Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz en la final y se consagró bicampeón del ATP Finals
Jannik Sinner superó a Carlos Alcaraz en dos sets en Turín y repitió de este modo el título que había conseguido en 2024.
Jannik Sinner se impuso este domingo Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 en dos horas y 15 minutos de juego para consagrarse bicampeón del ATP Finals llevado a cabo en Turín, sumando su título numero 24 en su carrera, sexto en la temporada 2025, alcanzó las 31 victorias de manera consecutiva en pista dura y reafirmó su supremacía.
Si bien el español dominaba el historial entre ambos por 10-5 (7-1 desde inicios del 2024), la superficie del terreno y el lugar donde se disputó el certamen favorecían al local. Además, el murciano sufrió molestias durante el encuentro y debió jugar con una venda en la pierna derecha.
Te Podría Interesar
El punto ganador de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz
Ambos deportistas estaban dispuestos a dejar todo en la cancha para quedarse con el título. Tal es así, que ninguno cedía sus servicios, ni siquiera el italiano, quien supo revertir un 2-1 40/40 en contra luego de un largo parón por incidentes en las gradas.
De esta manera, el primer asalto se fue al tie-break, donde a Sinner se lo vio más entero y con mejor estado físico. Si bien el mismo comenzó parejo, el campeón en Wimbledon 2025 se escapó sobre el final y se impuso por 7-4 para adelantarse en la contienda.
La segunda manga parecía que podía quedarse en favor de Alcaraz, quien logró quebrar a su oponente y ponerse en ventaja 3-1. Sin embargo, el oriundo de San Candido mantuvo la calma y demostró por qué es el número 2 del mundo. Con autoridad, consiguió quedarse con tres juegos de forma consecutiva, venciendo el saque del español, y volvió a adelantarse 4-3.
Finalmente, llegó el match point cuando el set se encontraba 6-5 para que Sinner defienda la corona y se convierta en el más joven en lograrlo desde Roger Federer, quien lo consiguió con 23.
Fuente: NA