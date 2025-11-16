Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz en la final y se consagró bicampeón del ATP Finals

Jannik Sinner superó a Carlos Alcaraz en dos sets en Turín y repitió de este modo el título que había conseguido en 2024.

Jannik Sinner se impuso este domingo Carlos Alcaraz por 7-6 (4) y 7-5 en dos horas y 15 minutos de juego para consagrarse bicampeón del ATP Finals llevado a cabo en Turín, sumando su título numero 24 en su carrera, sexto en la temporada 2025, alcanzó las 31 victorias de manera consecutiva en pista dura y reafirmó su supremacía.

Si bien el español dominaba el historial entre ambos por 10-5 (7-1 desde inicios del 2024), la superficie del terreno y el lugar donde se disputó el certamen favorecían al local. Además, el murciano sufrió molestias durante el encuentro y debió jugar con una venda en la pierna derecha.

El punto ganador de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz El punto ganador de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz Ambos deportistas estaban dispuestos a dejar todo en la cancha para quedarse con el título. Tal es así, que ninguno cedía sus servicios, ni siquiera el italiano, quien supo revertir un 2-1 40/40 en contra luego de un largo parón por incidentes en las gradas.

De esta manera, el primer asalto se fue al tie-break, donde a Sinner se lo vio más entero y con mejor estado físico. Si bien el mismo comenzó parejo, el campeón en Wimbledon 2025 se escapó sobre el final y se impuso por 7-4 para adelantarse en la contienda.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz ATP Finals 2025 Sinner y Alcaraz protagonizaron una nueva emocionante final. EFE La segunda manga parecía que podía quedarse en favor de Alcaraz, quien logró quebrar a su oponente y ponerse en ventaja 3-1. Sin embargo, el oriundo de San Candido mantuvo la calma y demostró por qué es el número 2 del mundo. Con autoridad, consiguió quedarse con tres juegos de forma consecutiva, venciendo el saque del español, y volvió a adelantarse 4-3.