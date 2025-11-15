El tremendo elogio de Jannik Sinner a Carlos Alcaraz en la previa de las semis del ATP Finals: "Si tuviera que haber un número 1..."

Luego de perder el número 1 del ranking ATP, Jannik Sinner le lanzó un gran elogio al tenista español a horas de disputar las semifinales en Turín.

El italiano Jannik Sinner reconoció este viernes el gran curso del español Carlos Alcaraz, flamante número 1 del año, y aseguró que "si tuviera que haber un número 1" que no fuera él mismo, elegiría "siempre" a su gran rival.

Alcaraz se coronó como dominador del ránking al ganar al italiano Lorenzo Musetti en la tercera jornada de la fase de grupos de las Finales ATP: "Estaba muy atento al partido en ese momento. Me alegro por él. Si te dijera que estoy súper feliz, te estaría mintiendo, pero se lo merece porque ha hecho una temporada fantástica y está jugando a un nivel altísimo en cualquier superficie, con un tenis muy agresivo como hemos visto estos días", dijo en rueda de prensa Sinner, tras su victoria ante el estadounidense Ben Shelton.

El tremendo elogio de Jannik Sinner a Carlos Alcaraz "Se lo ha merecido, tenía presión y la ha gestionado muy bien. Es una gran persona y tiene un gran equipo a su alrededor que trabaja muy bien", añadió.

Sinner Alcaraz Roland Garros Jannik Sinner y Carlos Alcaraz una rivalidad que se intensifica. EFE "Por mi parte, es una motivación para el año que viene. Trabajaremos mucho. Pero repito, se lo merece. Si tuviera que haber otro número 1 que no sea yo, elegiría que fuera él siempre, se lo merece", finalizó.

En semifinales, Sinner se medirá al australiano Álex de Miñaur, mientras que Alcaraz se verá las caras con el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien dio la gran sorpresa y eliminó a Alexander Zverev.