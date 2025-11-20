Tomás Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Alemania por los cuartos de la Copa Davis

El platense Tomás Etcheverry se impuso con un doble 7-6 frente a Jan-Lennard Struff y puso a la Argentina 1-0 en la dura serie frente a los germanos.

Tras dos sets palo y palo, Tomás Etcheverry puso en ventaja a la Argentina frente a Alemania.

Argentina inició su camino en las Finales de la Copa Davis en Bologna y, tras dos horas de juego, Tomás Etcheverry derrotó a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7), en el partido inaugural de los cuartos de final frente a Alemania.

El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7). Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces.

El equipo de Javier Frana enfrenta a Alemania, con Francisco Cerúndolo como principal arma en singles y la dupla Horacio Zeballos–Andrés Molteni como respaldo en el dobles, en un cruce de cuartos de final que apunta a la Ensaladera de Plata. Televisa TyC Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1991581291599524083&partner=&hide_thread=false EL PRIMER PUNTO DE LA SERIE ES PARA ARGENTINA @tometcheverry venció a Jan Lennard Struff por 7-6(3) 7-6(7) para abrir la serie ante Alemania con triunfo pic.twitter.com/rrqm3BCAGx — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 20, 2025 A continuación, Francisco Cerúndolo (21°) se medirá ante el número tres del mundo, Alexander Zverev, para definir si el equipo capitaneado por Javier Frana avanzará de ronda y deberá jugar el dobles.