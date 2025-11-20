Zeballos y Molteni no pudieron en el dobles y Argentina quedó afuera de la Copa Davis ante Alemania
Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayeron en tres sets frente a Krawietz y Putz, lo que decretó la eliminación de Argentina en cuartos de final.
Por los cuartos de final de la Copa Davis, Argentina cayó 2-1 ante Alemania. Tras el triunfo de Tomás Etcheverry sobre Lennard Struff y la derrota de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev, Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayeron en el dobles frente a Kevin Krawietz y Tim Putz en tres sets (6-4, 4-6 y 6-7).
Zeballos y Molteni ganaron el primer set del dobles
En un partido apasionante, las cosas comenzaron a favor de la dupla argentina, que se impuso en el primer set por 6-4 en 31 minutos de juego.
Te Podría Interesar
La dupla alemana se quedó con el segundo set
En el segundo, en tanto, los teutones fueron los que festejaron, ya que se impusieron en la misma cantidad de games, 6-4, aunque en 41 minutos.
El punto ganador de Alemania en el dobles
Pero sin dudas, el parcial más intenso fue el tercero, que debió definirse en un tie-break. En el mismo, Krawietz-Putz llegó a obtener un triple match-point al ponerse 6-3, pero Zeballos-Molteni remontaron y los dieron vuelta 7-6. El juego continuó de manera cambiante,, con ambas duplas poniéndose en más de una oportunidad a punto de partido, hasta que finalmente fue la germana la que lo logró en el 12-10.
De este modo, Argentina, que realizó una gran serie y también una muy buena copa, se despide de la Davis en cuartos de final. Alemania, en tanto, avanzó a semifinales y enfrentará este sábado a España.