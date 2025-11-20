Zeballos y Molteni no pudieron en el dobles y Argentina quedó afuera de la Copa Davis ante Alemania

Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayeron en tres sets frente a Krawietz y Putz, lo que decretó la eliminación de Argentina en cuartos de final.

Zeballos y Molteni ganaron el primer set del dobles Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DavisCup/status/1991629699429097582?s=20&partner=&hide_thread=false One. Set. Away



Molteni and Zeballos of Argentina take the first set 6-4 over Puetz and Krawietz of Germany to put one foot in the semi-finals!#DavisCup pic.twitter.com/IrQG7UkY9d — Davis Cup (@DavisCup) November 20, 2025 En un partido apasionante, las cosas comenzaron a favor de la dupla argentina, que se impuso en el primer set por 6-4 en 31 minutos de juego.

La dupla alemana se quedó con el segundo set Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DavisCup/status/1991641574787207439?s=20&partner=&hide_thread=false Never count them out



Tim Puetz and Kevin Krawietz take the second set 6-4 over Andres Molteni and Horacio Zeballos to take the tie to a deciding third set!#DavisCup pic.twitter.com/X5lzAYtSY9 — Davis Cup (@DavisCup) November 20, 2025 En el segundo, en tanto, los teutones fueron los que festejaron, ya que se impusieron en la misma cantidad de games, 6-4, aunque en 41 minutos.

El punto ganador de Alemania en el dobles El punto ganador de Alemania en el dobles Pero sin dudas, el parcial más intenso fue el tercero, que debió definirse en un tie-break. En el mismo, Krawietz-Putz llegó a obtener un triple match-point al ponerse 6-3, pero Zeballos-Molteni remontaron y los dieron vuelta 7-6. El juego continuó de manera cambiante,, con ambas duplas poniéndose en más de una oportunidad a punto de partido, hasta que finalmente fue la germana la que lo logró en el 12-10.

De este modo, Argentina, que realizó una gran serie y también una muy buena copa, se despide de la Davis en cuartos de final. Alemania, en tanto, avanzó a semifinales y enfrentará este sábado a España.