Con 3 regresos y una ausencia "llamativa", la lista de Boca para el duelo trascendental ante Talleres

Boca dio a conocer a los 24 jugadores convocados por Claudio Úbeda para el choque de octavos contra el Matador en la Bombonera y hay varias novedades.

Úbeda ya entregó la lista de convocados de Boca para recibir al duro Talleres de Tevez en el inicio de los playoffs.

Boca tiene claro que, a partir de ahora, comienza un nuevo campeonato. El Xeneize cerró la fase regular del Torneo Clausura como puntero absoluto de la Zona A, cuatro triunfos consecutivos y un nivel superlativo, pero deberá revalidar todo eso en los playoffs para soñar con alzar el título a fin de año.

El primer desafío, para colmo, no será nada fácil: recibirá al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos de final. En base a eso, Claudio Úbeda citó a 24 jugadores para el duro choque contra el equipo cordobés entre los cuales se destacan tres vueltas muy importantes para el plantel.

Las tres vueltas clave en Boca para recibir a Talleres por los octavos de final Luego de ausentarse en la victoria 2-0 ante Tigre de la última fecha, tanto Lautaro Di Lollo (suspendido por acumulación de amarillas) como Milton Giménez (fue preservado porque estaba al límite de tarjetas) reaparecerán en la lista y ambos serían titulares en el duelo de este domingo a las 20. En ese sentido, reemplazarían a Nicolás Figal y Ander Herrera, respectivamente.

Milton Giménez Milton Giménez volvería a la titularidad en el choque de octavos entre Boca y Talleres. Fotobaires A su vez, la gran novedad para por el regreso de Rodrigo Battaglia, quien ya se recuperó del desgarro sufrido en el sóleo hace un mes y estará a disposición de Úbeda. Más allá de eso, el ex Atlético Mineiro deberá esperar su chance en el banco ya que el DT está muy conforme con el nivel de Milton Delgado como acompañante de Leandro Paredes.