La tremenda confesión de Juan Barinaga sobre su charla íntima con Miguel Ángel Russo: "Le agarré un respeto impresionante"

Juan Barinaga se ganó su lugar en el once titular de Boca. El lateral derecho que llegó a mediados de 2023 proveniente de Belgrano de Córdoba y poco a poco le fue peleando el puesto a Luis Advíncula.

Finalmente, con la llegada de Miguel Ángel Russo, el Colo terminó de ganarle la pulseada al peruano y se asentó como el cuatro titular del Xeneize. Este gran presente se debe al entrenador que falleció hace un mes a quien le tiene “un respeto impresionante”, ya que según confesó el futbolista tuvo una charla profunda con él al iniciar su tercer ciclo al frente del club.

La tremenda revelación de Juan Barinaga sobre su charla íntima con Miguel Ángel Russo “El primer día, cuando fue la primera práctica con él, lo llamé para hablar porque yo no venía teniendo minutos, no era tenido en cuenta. Le dije que estaba en una situación en la que me estaba entrenando, estaba muy bien, pero no tenía espacio”, sentenció en diálogo con El Canal de Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElCanaldeBoca/status/1991882982773395606&partner=&hide_thread=false Juan Barinaga pasó por #ElCanalDeBoca y recordó las charlas con Russo y cómo creció junto a él



Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/dYamZXRWLg — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 21, 2025 "Entonces le dije que, si no me necesitaba, me ayudara a salir o me diera alguna chance. Y me respondió: 'Tranquilo, yo te conozco de Belgrano, sos amigo de Nacho (Russo, su hijo), te conozco de ADIUR', que es donde jugábamos en Rosario. Le pedí un consejo, que me recomendara qué hacer, porque no encontraba horizonte. Y me volvió a decir: 'Tranquilito, yo conozco tus cualidades, tenés que mejorar esto, esto y esto. Cuando mejores esto te voy a poner y te voy a dar la chance'. En el Mundial de Clubes no jugué, pero cuando volvimos empezó a darme minutos y me decía que estaba mejorando", añadió