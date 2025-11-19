El importante jugador que recupera Boca tras un mes: ¿Úbeda le devuelve la titularidad o deberá esperar?

A días del choque ante Talleres, un pilar de Boca volvió a entrarse a la par del plantel. Por qué este regreso es un gran dilema para Claudio Úbeda.

Úbeda, entre la espada y la pared luego de la vuelta de un jugador de Boca muy importante en 2025.

En Boca reinan las buenas noticias. Luego de un sprint final arrasador, que le permitió clasificarse a la Copa Libertadores 2026 tras dos años de ausencia y cerrar la Zona A del torneo Clausura como puntero absoluto, el Xeneize recuperará a uno de los jugadores fundamentales que tuvo a lo largo de 2025.

Gran noticia en Boca: Battaglia recibió el alta médica a casi un mes de su desgarro Se trata de Rodrigo Battaglia, quien hace casi un mes sufrió un desgarro en el soleo de la pierna izquierda previo al duelo pendiente ante Barracas Central (victoria 3-1 de Boca como visitante) y está completamente recuperado, por lo que recibió el alta médica. Resulta que el volante central volvió a entrenarse a la par del plantel en la práctica de este miércoles y tiene chances de estar entre los convocados para el choque de octavos de final contra Talleres.

El regreso del ex Atlético Mineiro es de suma importancia para el club de la Ribera en plena definición del campeonato, pero no deja de ser una situación que pone ante una importante decisión a Claudio Úbeda en lo que respecta a la formación titular.

Battaglia goleador Rodrigo Battaglia, ya recuperado del desgarro en el sóleo, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. Fotobaires El gran dilema de Úbeda: mantener a Delgado o devolverle el puesto al ex Mineiro Es que el DT le dio un voto de confianza a Milton Delgado y el juvenil cumplió con creces, a tal punto de que se adueñó del tándem con Leandro Paredes y el equipo prácticamente no sintió su ausencia Battaglia. De hecho, el Xeneize ganó los cuatro partidos que se perdió el mediocampista surgido de Huracán mientras se recuperaba del desgarro (Barracas, Estudiantes, River y Tigre).