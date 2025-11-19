Curazao: de perder 0-7 ante Argentina en 2023 a ser el país más pequeño en disputar un Mundial

La Selección de Curazao empató con Jamaica y disputará el primer Mundial de su historia, una edición en la que romperá todo tipo de barreras. ¿Por qué?

Curazao se clasificó por primera vez a un Mundial y será el país más pequeño en disputarlo a lo largo de la historia.

El nuevo formato del Mundial, que pasará de 32 a 48 selecciones en 2026, les permitió a varios países tener la chance de disputar la primera Copa del Mundo de su historia. No obstante, la clasificación de Curazao fue la que se llevó todos los flashes. ¿Por qué?

La Familia Azul empató sin goles ante Jamaica y cerró las Eliminatorias Concacaf como líder del Grupo B, lo que le aseguró un cupo directo al torneo que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá en junio del próximo año. Así, se convirtió en la nación más pequeña, tanto en población como en superficie, en disputar una cita mundialista, lo que le da aún más valor a la hazaña.

Los récords que rompió Curazao, el país más pequeño en la historia de los Mundiales Es que Curazao cuenta con apenas 185.000 habitantes y su territorio se extiende a 442 km2. En ese contexto, superó a Islandia en 2018, quien había disputado el Mundial de Rusia con 334.000 ciudadanos totales en su país.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c7979wg8le0o Muchos hinchas no podían creer la clasificación de Curazao. Getty Images Con este hito, además, los Suriboys superaron el récord del que se había adueñado Cabo Verde hace apenas un mes, cuando lograron su primera clasificación al máximo certamen de selecciones con 524.877 habitantes -según el último censo en 2024- y una superficie de 4.033 km2.