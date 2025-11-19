Tres selecciones más se aseguraron su lugar en el Mundial 2026 y ya son 42 las clasificadas
En la noche del martes, tres combinados nacionales que juegan las Eliminatorias Concacaf se clasificaron al Mundial 2026 y solo quedan definir los últimos seis cupos.
Panamá, Haíti y el sorpresivo Curazao sellaron esta noche su participación en el Mundial 2026 tras quedar como lideres de grupo de las Eliminatorias Concacaf, mientras que Jamaica y Surinam disputarán el repechaje. De esta manera, los equipos ya clasificados se suman a Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones de la próxima Copa del Mundo.
Panamá y Haití dirán presente en una cita mundialista por segunda vez en su historia, tras las presencias en Rusia 2018 y Alemania 1974 respectivamente. En tanto, Curazao lo hará por primera vez, protagonizando un hecho histórico: clasificarse al Mundial 2026 sin un solo futbolista nacido en su territorio.
Te Podría Interesar
Haití, Panamá y Curazao se clasificaron al Mundial 2026
Sobre el final del encuentro que disputaba Curazao, país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, el cual terminó igualado sin goles, Jamaica, que fue local, recibió un penal a su favor, pero tras la revisión del VAR, el mismo determinó que finalmente no hubo infracción.
Por otro lado, Panamá goleó como anfitrión 3-0 a El Salvador con tantos de Cesar Blackman, Eric Davis, y José Rodríguez, para alcanzar la cima del Grupo A con 12 unidades y meterse en la máxima cita del fútbol mundial.
Por su parte, Surinam cayó como visitante por 3 a 1 frente a Guatemala y por ese gol que marcó sobre la hora, quedó como uno de los mejores segundos para jugar el Repechaje Intercontinental e ir en busca de la clasificación.
En el Grupo B, el empate a cero favoreció a Curazao, que finalizó puntero con 12 puntos, seguido de Jamaica con 11. En el otro partido de esta zona, sólo para cumplir, Trinidad y Tobago venció como local por 2 a 1 a Bermudas.
Por último, Haití logró la hazaña de ser el primero del Grupo C, compartido con Honduras -no pudo acceder a los Playoffs por diferencia de gol a manos de Surinam-, Costa Rica y Nicaragua. Los haitianos se impusieron 2-0 frente a los nicaragüenses de la mano de Louicius Deedson y Ruben Providence, mientras que los Ticos igualaron en su casa 0 a 0 con los hondureños y quedaron eliminados.
Los 42 países clasificados al Mundial 2026
Anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.
Sudamérica: Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay.
Concacaf: Haití, Panamá y Curazao
Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Suiza, Escocia, Bélgica y Austria.
África: Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.
Asia: Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y Uzbekistán.
Oceanía: Nueva Zelanda.
Fuente: NA