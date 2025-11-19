Tres selecciones más se aseguraron su lugar en el Mundial 2026 y ya son 42 las clasificadas.

Panamá , Haíti y el sorpresivo Curazao sellaron esta noche su participación en el Mundial 2026 tras quedar como lideres de grupo de las Eliminatorias Concacaf , mientras que Jamaica y Surinam disputarán el repechaje. De esta manera, los equipos ya clasificados se suman a Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

Panamá y Haití dirán presente en una cita mundialista por segunda vez en su historia, tras las presencias en Rusia 2018 y Alemania 1974 respectivamente. En tanto, Curazao lo hará por primera vez, protagonizando un hecho histórico: clasificarse al Mundial 2026 sin un solo futbolista nacido en su territorio.

Sobre el final del encuentro que disputaba Curazao , país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, el cual terminó igualado sin goles, Jamaica, que fue local, recibió un penal a su favor, pero tras la revisión del VAR, el mismo determinó que finalmente no hubo infracción.

Por otro lado, Panamá goleó como anfitrión 3-0 a El Salvador con tantos de Cesar Blackman, Eric Davis, y José Rodríguez, para alcanzar la cima del Grupo A con 12 unidades y meterse en la máxima cita del fútbol mundial.

Por su parte, Surinam cayó como visitante por 3 a 1 frente a Guatemala y por ese gol que marcó sobre la hora, quedó como uno de los mejores segundos para jugar el Repechaje Intercontinental e ir en busca de la clasificación.

En el Grupo B, el empate a cero favoreció a Curazao, que finalizó puntero con 12 puntos, seguido de Jamaica con 11. En el otro partido de esta zona, sólo para cumplir, Trinidad y Tobago venció como local por 2 a 1 a Bermudas.

Por último, Haití logró la hazaña de ser el primero del Grupo C, compartido con Honduras -no pudo acceder a los Playoffs por diferencia de gol a manos de Surinam-, Costa Rica y Nicaragua. Los haitianos se impusieron 2-0 frente a los nicaragüenses de la mano de Louicius Deedson y Ruben Providence, mientras que los Ticos igualaron en su casa 0 a 0 con los hondureños y quedaron eliminados.

Los 42 países clasificados al Mundial 2026

Anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.

Sudamérica: Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay.

Concacaf: Haití, Panamá y Curazao

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Suiza, Escocia, Bélgica y Austria.

África: Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.

Asia: Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y Uzbekistán.

Oceanía: Nueva Zelanda.

