Leandro Paredes organizó una cena con compañeros de Boca y sus parejas: quiénes fueron

Leandro Paredes es el impulsor de una actividad grupal en el Xeneize, que busca fortalecer el vínculo entre los jugadores.

Boca Juniors atraviesa un momento favorable dentro de la cancha y ese clima positivo también se traslada a la vida cotidiana del plantel. En esa búsqueda de fortalecer los vínculos, Leandro Paredes volvió a dar un paso adelante en la unión del grupo: a las ya tradicionales juntadas de los miércoles en su casa, asado de por medio, ahora le sumó una cena especial con los jugadores y sus parejas.

La intención de Paredes es mantener un ambiente unido, tal como vivió en la Selección. “Nos juntamos una vez por semana en mi casa, las cosas salieron mejor, así que eso no lo vamos a cambiar. Intentamos estar más unidos”, le había explicado el volante a Olé sobre las reuniones a la vera de una parrilla.

Una iniciativa que suma Esa propuesta del campeón del mundo tomó forma a mediados de año, cuando decidió replicar en Boca el espíritu de camaradería de la Scaloneta. Desde entonces, los encuentros se transformaron en una costumbre. Y este martes hubo una reunión extra, esta vez con parejas. A la cena asistieron, además de Paredes y su esposa, Camila Galante, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Lucas Blondel, Lautaro Blanco y Kevin Zenón, todos con sus respectivas parejas, entre quienes estaba Morena Beltrán, la periodista de ESPN y novia del relegado lateral derecho xeneize.

El plantel reconoce que el ambiente mejoró desde entonces y que ese cambio también se nota en el rendimiento colectivo. “Desde que vino él el equipo está muy unido, nos juntamos siempre a comer en la casa de él y en la cancha se nota cuando el equipo está junto, está unido, somos una familia”, contó uno de los futbolistas xeneizes al mismo medio.

Leandro Paredes, clave en el nuevo rumbo de Boca Además de su influencia en el día a día del predio, Paredes también deja huella en las redes sociales. Suele enviar mensajes de apoyo a compañeros que atraviesan momentos complicados y mantener un discurso positivo que refuerza la confianza del grupo.