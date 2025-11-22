Nahuel Losada, conmovido tras ser el héroe de Lanús en la histórica consagración en la Sudamericana: "No le podíamos fallar a toda esta gente"

Nahuel Losada tapó tres penales en la tanda y fue uno de los máximos responsables de que Lanús festeje nuevamente a nivel continental. Qué dijo post título.

Noche soñada para Losada: tapó tres penales en la tanda y fue clave para que Lanús grite campeón a nivel internacional.

Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia y se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer por penales a Atlético Mineiro, en un partido infartante. Uno de los máximos responsables, sino el más, para que el Granate alzará el título en Asunción fue Nahuel Losada, la figura absoluta de la final que vivió una noche que jamás olvidará.

El de los guantes mantuvo con vida al equipo de Mauricio Pellegrino durante los 120 minutos con atajadas que pudieron haber cambiado el trámite y respondió cada vez que el elenco brasileño lo probó. Y para coronar una noche inolvidable, también se lució en la tanda de penales: tapó tres remates -incluyendo el decisivo- generó el delirio del pueblo granate.

La emoción de Nahuel Losada, figura excluyente del Lanús campeón de la Sudamericana En medio de los festejos, y todavía shockeado por la emoción, el ex Belgrano expresó su inmensa alegría por lo conseguido. "No tengo palabras para describir el momento que estoy pasando. Me costó muchísimo, me costó muchísimo. Y bueno, acompañado de un excelente equipo, un excelente grupo que tenemos, que mancomunamos a la perfección y hoy nos estamos llevando un merecido premio", sentenció en primera instancia.

No obstante, Losada no quiso olvidarse de los miles de hinchas de Lanús que viajaron a Asunción para acompañar al plantel en la final, y les dejó un mensaje a todos ellos. "La verdad que la estructura de Lanús ha funcionado muy bien este año y no le podemos fallar a toda la gente que vino, que hizo el esfuerzo, que se gastó la plata que no tenían para venir y alentarnos. Bueno, hemos llegado a puerto como se dice, así que nada, feliz", remarcó, señalando a las tribunas.

La emoción de Nahuel Losada, héroe de Lanús en la histórica consagración en la Copa Sudamericana. La emoción de Nahuel Losada, héroe de Lanús en la histórica consagración en la Copa Sudamericana. Video: Dsports "La verdad que estoy lleno de alegría, no la puedo describir todavía, no caigo del momento que estoy pasando, pero muy feliz y más feliz por ver a la gente festejar como lo está haciendo", reconoció el arquero.