El crudo descargo y la llamativa decisión de Matías Galarza tras la eliminación de River: "Quiero pedir perdón"

A pocas horas de la durísima eliminación de River Plate en manos de Racing , Matías Galarza Fonda decidió expresarse públicamente. Lo hizo con una imagen llamativamente en blanco y negro y con los comentarios desactivados, un gesto que expuso el nivel de tensión que atraviesa el club y, en especial, el propio futbolista.

En su posteo, el mediocampista dejó una autocrítica profunda: “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River . Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión. Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!”

Su descargo se dio en un contexto adverso: River volvió a quedarse sin respuestas futbolísticas y cerrará un 2025 muy por debajo de sus objetivos.

El descargo de Matías Galarza Fonda después de la dolorosa eliminación de River Plate en Avellaneda.

El clima terminó de explotar después de la caída por 3 a 2 en Avellaneda, en un partido había logrado encarrilar y que Racing revirtió sobre la hora. Los goles del local fueron obra de Santiago Solari, un tanto en contra de Lucas Martínez Quarta y, en tiempo de descuento, el decisivo de Gastón Martirena.

El Millonario había encontrado algo de alivio con los tantos de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero, pero terminó pagando, una vez más, sus errores propios y su desconexión colectiva.

Gol agónico de Martirena para el 3-2 de Racing ante River Gol agónico de Martirena para el 3-2 de Racing ante River. ESPN

Con el triunfo agónico, la Academia avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y dejó a River envuelto en una crisis deportiva que se profundiza.

El gesto de Matías Galarza Fonda en el vestuario

El foco también quedó puesto sobre la jugada del tercer gol de Racing. Galarza Fonda, que ingresó a los 72 minutos por Nacho Fernández, controló de pecho dentro del área en una acción muy discutida y que terminó derivando en la jugada del 3-2.

Según relató Juan Cortese en Dale al medio (TyC Sports), el volante quedó devastado tras el encuentro: “Fue a pedirle disculpas a sus compañeros y asumió que la responsabilidad total, por lo menos así lo siente el futbolista, de la eliminación fue de él”.

El ex Talleres repitió ese gesto individualmente con cada integrante del plantel, en un vestuario marcado por la frustración y el desconcierto.