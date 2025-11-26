La fuerte frase de Carlos Palacios sobre su relación con los hinchas de Boca: "Hubo un tiempo que se quebró"

Carlos Palacios habló del gran presente de Boca, el nuevo rol que le asignó Claudio Úbeda y su vínculo con el público xeneize.

Carlos Palacios ha tenido muchos altibajos a los largo del año. Siendo el primer refuerzo que llegó a Boca Juniors este 2025 y uno de los favoritos de Juan Román Riquelme, supo por momentos ser una pieza de las más desequilibrantes dentro del plantel, así como en otros dejar bastante que desear, especialmente en las rachas más negativas del equipo.

Y aparte de las cuestiones meramente futbolísticas, tuvo muchos problemas por sus inconductas, llegando a tener chispazos con los cuerpos técnicos, incluido su fuerte desplante a Claudio Úbeda cuando aún era el ayudante de Russo. Todo esto se traslado a su vínculo con la hinchada, que siempre esperó mucho de él, pero nunca terminó de ganarse el visto bueno general ni definitivo.

Carlos Palacios habló de su presente en Boca y su relación con los hinchas En ese sentido, este miércoles hizo una fuerte revelación al respecto: "Hubo un tiempo en que la relación con el hincha se quebró, pero siempre me sentí cómodo. (Los hinchas) me hicieron saber que me trataban bien, me quieren", reconoció el extremo chileno en diálogo con la prensa.

"La adaptación no me costó tanto, pensé que iba a ser un poco más difícil en general. Ahora me siento mucho mejor, mucho más cómodo, tranquilo y feliz acá", agregó en la misma sintonía. Y detalló: "Cuando tengo la pelota es cuando mejor me siento, pero si hoy me toca sacrificarme por mis compañeros no tengo problema".