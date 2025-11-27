River lo compró por US$ 4.500.000, fracasó, Gallardo lo borró y ahora la rompe en Brasil con Palermo de DT

Unos de los futbolistas que no pudieron rendir en los últimos años en River está teniendo un presente envidiable en el Fortaleza de Martín Palermo.

Fortaleza se deleita con uno de los delanteros que no rindieron en River.

River Plate, al tener el mayor presupuesto de Argentina y uno de los más grandes del continente, puede darse el gusto de traer a casi todos los refuerzos que quiere y prácticamente a cualquier costo. Y si bien la mayoría suelen rendir, hay varios también por los que el club hace grandes inversiones y no logran cumplir con las expectativas.

En el último tiempo, especialmente los últimos dos años, no han sido pocos los futbolistas de renombre que prometían por lo hecho en otros clubes y luego fracasaron con la Banda. Entre ellos, se destaca Adam Bareiro, que llegaba con la chapa de ser el goleador estrella de San Lorenzo y por quien pagaron 4,5 millones de dólares, pero en Núñez no pudo convertir ni un solo gol y terminó siendo borrado por Marcelo Gallardo.

Adam Bareiro, de fracasar en River a romperla en Fortaleza Adam Bareiro Fortaleza Bareiro metió 6 goles en sus últimos 8 partidos con Fortaleza. @FortalezaEC Tras un pésimo 2024 en el Millonario, pasó el primer semestre de este 2025 a préstamo por el Al-Rayyan qatarí, para luego ser vendido a mitad de año al Fortaleza de Brasil, que desembolsó unos 1,8 millones de dólares. Sin embargo, las cosas no saldrían del todo bien al principio en el equipo dirigido por aquel entonces por Renato Paiva.

De hecho, arrancó con la pólvora mojada y no consiguió anotar en sus primeros 12 partidos jugados. Pero en octubre, un mes después de la llegada de Martín Palermo al banco, las cosas dieron un vuelco de 180 grados, y en el momento más apremiante, en el que el Tricolor de Acero está intentando evitar el descenso, el delantero paraguayo se destapó.

En los últimos 8 encuentros Bareiro logró meter 6 goles, los cuales fueron fundamentales para conseguir 3 triunfos y 3 empates. Son 12 puntos clave en la lucha de Fortaleza por la permanencia, ya que a falta de 3 fechas, se encuentra 18° con 37 unidades sumadas, 2 por debajo de Vitoria, 16° con 39 y en puestos de salvación.