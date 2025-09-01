Deporte e inclusión: una delegación de adultos mayores mendocinos competirá en Salta

Una delegación de 55 mendocinos viajó a Salta para competir en 11 disciplinas en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores.

Una delegación de 55 mendocinos viajó a Salta para competir en 11 disciplinas en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que promueven la inclusión, la socialización y el disfrute a través del deporte. Se trata de uno de los encuentros más importantes del país.

La delegación está integrada por 55 atletas, además de profesores y la directora de Deporte Social y Comunitario, Viviana Balzarelli. De esta manera, el plantel participará en distintas disciplinas, tales como truco, tenis, tenis de mesa, newcom, orientación, circuito de habilidades, tejo, sapo, ajedrez, pádel y kermés.

En estos juegos, que reúnen a delegaciones de todo el país, las personas mayores encuentran un espacio para competir, pero también para disfrutar, socializar y compartir experiencias.

La importancia de los juegos de Salta para los adultos mayores Balzarelli destacó que "La participación de nuestros adultos mayores en los Juegos Nacionales Evita es mucho más que una competencia deportiva. Es la oportunidad de encontrarse, de socializar y de disfrutar. La práctica deportiva en esta etapa de la vida trae beneficios físicos, emocionales y sociales, y sobre todo genera inclusión. Es un orgullo acompañar a esta delegación que refleja el espíritu de Mendoza: compromiso, alegría y ganas de superarse".