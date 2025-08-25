Cinco mendocinos serán parte del plantel de Argentina XV en una nueva concentración
El segundo seleccionado de Rugby de nuestro país, Argentina XV, contará con una importante presencia de jugadores de nuestra provincia.
El segundo Seleccionado argentino de Rugby, Argentina XV, realizará una nueva Concentración Nacional que se desarrollará durante los días 25 y 26 de agosto en las instalaciones de Hindú Club, en Buenos Aires.
El plantel contará con la presencia de 34 jugadores, entre los que se destacan 5 rugbiers mendocinos: Juan Manuel Vivas (Los Tordos), Aitor Bildosola (Dogos XV), Agustín Sarelli (Marista), Julián Hernández (Marista) y Facundo Cardozo (Teqüé).
Te Podría Interesar
Al mismo tiempo, entre los convocados al equipo que participa en los torneos de desarrollo con selecciones de menor nivel, se destacan algunos jugadores que sumaron caps en Los Pumas como Santiago Pernas, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Nicolás D'Amorim.
También se encuentra Eliseo Morales, quien debutó en 2022 y participó reciente de la pretemporada de Los Pumas 7's, mientras que Alejo Lavayén figura como invitado.
El plantel completo de Argentina XV para la Concentración Nacional en Hindú
- Eliseo Morales
- Francisco Moreno
- Leonel Oviedo
- Santiago Pernas
- Julián Quetglas
- Nicolás Revol Pitt
- Nicolás Roger
- Faustino Sánchez Valarolo
- Agustín Sarelli
- Pascal Senillosa
- Lautaro Simes
- Mateo Soler
- Alejo Sugasti
- Agustín Toth
- Juan Manuel Vivas
- Tobías Wade
- Federico Albrisi
- Juan Pedro Bernasconi
- Aitor Bildosola
- Facundo Cardozo
- Lorenzo Colidio
- Diego Correa
- Nicolás D'Amorim
- Bautista Farisé
- Galo Fernández
- Genaro Fissore
- Agustín Fraga
- Leonardo Gea Salim
- Juan Ignacio Greising Revol
- Julián Hernández
- Alfonso Latorre
- Alejo Lavayén (*)
- Tomás Medina
- Matías Medrano