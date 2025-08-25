Cinco mendocinos serán parte del plantel de Argentina XV en una nueva concentración

El segundo seleccionado de Rugby de nuestro país, Argentina XV, contará con una importante presencia de jugadores de nuestra provincia.

El segundo Seleccionado argentino de Rugby, Argentina XV, realizará una nueva Concentración Nacional que se desarrollará durante los días 25 y 26 de agosto en las instalaciones de Hindú Club, en Buenos Aires.

El plantel contará con la presencia de 34 jugadores, entre los que se destacan 5 rugbiers mendocinos: Juan Manuel Vivas (Los Tordos), Aitor Bildosola (Dogos XV), Agustín Sarelli (Marista), Julián Hernández (Marista) y Facundo Cardozo (Teqüé).

Al mismo tiempo, entre los convocados al equipo que participa en los torneos de desarrollo con selecciones de menor nivel, se destacan algunos jugadores que sumaron caps en Los Pumas como Santiago Pernas, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Nicolás D'Amorim.

También se encuentra Eliseo Morales, quien debutó en 2022 y participó reciente de la pretemporada de Los Pumas 7's, mientras que Alejo Lavayén figura como invitado.