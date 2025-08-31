El rey Guillermo sorprendió con su fluidez en español en la Fórmula 1 y se hizo viral

En la previa del Gran Premio de Países Bajos, la pareja real, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta , se acercó a saludar a los pilotos como anfitriona del evento. En esa recorrida, el rey Guillermo fue entrevistado por el periodista Juan Fossaroli y sorprendió con su fluidez para hablar en español.

Durante la caminata por la zona de boxes del circuito de Zandvoort, en el marco de la 15ª fecha de la temporada de Fórmula 1 , el periodista les preguntó cómo vivían la experiencia de ser anfitriones.

Primero Fossaroli se dirigió a la reina Máxima, a quien le pidió hacerle unas breves preguntas . Ella aceptó y se acercó, todo bajo la atenta mirada del rey Guillermo, que al darse cuenta de que el medio era argentino, comentó: “No lo puedo creer. Sí, sí, por supuesto”.

Todo terminó después con una divertida escena cuando el periodista quiso entrevistar al rey pero rápidamente fue interrumpido por Máxima, que le comentó que debían irse porque tenían que presenciar el himno nacional.

Los comentarios de la reina Máxima

Este evento, que al igual que todos los Grandes Premios convoca a una multitud, fue uno de los puntos que destacó la monarca en la previa, resaltando además la presencia del corredor local Max Verstappen.

“Me parece que hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte y sobre todo a apoyarlo mucho a Max, pero también a todos los corredores”, señaló.

“Es un deporte fantástico donde no solamente importa el corredor, sino también las escuderías, con la tecnología que tienen. Recién me estaban explicando cómo cambiaron un auto de un lugar al otro. Y nada, es súper interesante y muy divertido para todos”, agregó sobre su mirada hacia la Fórmula 1.