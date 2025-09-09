Lady Gaga impactó con un extravagante look gótico y te lo mostramos

Lady Gaga recibió el premio a “Artista del Año” con un look que fue todo un fashion statement para una noche inolvidable. ¡Mirá las fotos!

Cada vez que Lady Gaga debe aparecer en una premiación, las expectativas sobre lo que usará se van a la nubes. En los MTV VMAs 2025, la artista no defraudó y volvió a demostrar por qué es considerada una de las figuras más vanguardistas de la moda.

Sin pasar por la alfombra roja, se presentó directamente en el UBS Arena de Nueva York para recibir el premio a “Artista del Año” con un look que evocó la estética gótica y sofisticada de Merlina Addams, en sintonía con la impronta de su último álbum Mayhem.

Su vestido fue un diseño morado con pliegues y ondulaciones, adornado con apliques negros que acentuaron el dramatismo, mientras que los detalles en encaje se fundían con los guantes a tono. Gaga completó la propuesta con una diadema de flores en tonos oscuros, un toque teatral que parecía sacado de un cuento sombrío ambientado en un bosque encantado.

El premio a “Artista del Año” fue uno más dentro de su colección interminable de galardones pero, como siempre, lo que volvió a robarse la atención fue su manera de comunicar a través de la ropa. Así, su aparición se convirtió en un nuevo capítulo dentro de la historia de looks inolvidables de los VMAs.