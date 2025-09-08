Netflix: cuántos minutos dura la participación de Lady Gaga en la segunda temporada de Merlina

Desde el 3 de septiembre Netflix puso a disposición de la audiencia la última parte de la segunda temporada de Merlina y la sorpresa que todos se llevaron fue el baile de la protagonista con “Bloody Mary” de Lady Gaga .

“Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga misterios macabros mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más”, señala el resumen de Netflix .

En 2024 se confirmó que la famosa cantante iba a formar parte de la segunda temporada de Merlina. Lady Gaga aparece en el episodio 6 de la segunda temporada como Rosaline Rotwood, una psíquica Raven del pasado y antigua profesora de la abuela de Merlina. Si bien su papel es breve, también es intenso.

En una visión Rosaline le da una prueba peligrosa a la protagonista . La escena es impactante visualmente y la muestra a Lady Gaga flotando etérea vestida de blanco como si fuera una aparición sagrada. Después de un intercambio de cuerpos entre Enid y Wednesday, Rosaline se desvanece de la trama.

Lo cierto es que la aparición de Lady Gaga sorprende por lo corta que es. La toma solo dura 42 segundos para una de las artistas más esperadas en la serie. Esto llevó a la decepción de algunos fans porque muchos esperaban que Netflix le diera más espacio.

De todas maneras la breve aparición de Lady Gaga en Merlina le da un toque de misterio y poder importante en ese capítulo.