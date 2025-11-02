El estilo donde la artesanía se une al arte contemporáneo

El estilo Artesanal Moderno celebra la belleza de laartesanía desde la perspectiva del arte contemporáneo y su esencia radica en crear espacios que se sientan a la vez cuidados y con personalidad, combinando líneas modernas con detalles hechos a mano y materiales táctiles.
También conocido como "Modern Artisan", éste combina texturas, formas y colores para crear profundidad sin excesos. Las piezas transmiten una sensación de hogar, en el que los materiales cuentan su propia historia, desde la cerámica hecha a mano hasta la madera natural y los metales patinados. Cada elemento tiene su lugar.
Cómo lograr el estilo artesanal moderno a través de decisiones de diseño bien pensadas que equilibran la artesanía, la comodidad y el estilo contemporáneo.
Cómo dominar el estilo artesano moderno
Celebrar el arte con lo hecho a mano y el diseño con el color
El arte y la decoración con textura en las paredes
En una casa de estilo moderno artesanal, las paredes lisas no aportan carácter, historia, identidad y arte como sí lo hacen las paredes con acabados texturizados porque además aportan calidez y profundidad al instante. Y un buen empapelado es el que aporta cuerpo y textura.
Los murales revestidos con lino, terciopelo y fibra vegetal con estampado digital ofrecen una dimensión sutil y una suavidad que la pintura por sí sola no puede lograr. La clave está en crear paredes que retengan la luz, en lugar de simplemente reflejarla. Ya sea mediante yeso aplicado a mano, paneles textiles o empapelados con ricas texturas, esta última dota a una habitación de su propia personalidad.