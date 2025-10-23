Un estilo de cocina perfecto para espacios pequeños

Aunque su diseño en principio estaba limitado a espacios pequeños, la cocina lineal (también conocidas como cocina s en línea o de un solo frente: se llama así porque todos sus electrodomésticos y elementos se ubican en una sola pared ) se están convirtiendo en una forma sencilla y minimalista de diseñar una cocina , en todos los tipos de estilo s y tamaños.

Comenzó siendo un diseño limitado a espacios pequeños y departamentos ahora se ha extendido a cocinas más grandes por lograr que las habitaciones parezcan más multifuncionales y que las cocina s tengan lo más importante en menos espacio.

Es que este estilo de cocina s durante mucho tiempo fue uno de los diseños menos considerados. Por ser cocinas más pequeñas y con menos espacio para almacenar eran superadas por las cocinas con más superficie y gabinetes. Pero la simplicidad de la cocina lineal ha sido el factor por el cual muchos diseñadores han vuelto a poner la mirada en este tipo de cocina s. ¿Por qué? Simplemente porque al tratarse de un espacio más chico, la simplicidad es una vía para ser más efectivo en lo selectivo, es decir, en ser más selectivo en lo que se compra y se almacena en la cocina . Es decir ser más selectivos significa tener menos y tener menos significa ocupar menos espacio, tanto en cocinas grandes como en cocinas chicas.

A la vez todo deriva en que esa pared única de la cocina termina siendo una pared multifuncional para la oficina, estudio o departamento (porque así lo requiere el inmueble respectivo). Por lo tanto se trata de una nueva mirada a la cocina desde lo arquitectónico porque significa ponerle fin a las cocinas abarrotadas y recargadas, ya que simplifica el diseño a algo sencillo y a la vez funcional.

cocinalineal

Cocina lineal. Créditos: deVol Kitchens.

Cocina lineal: tres elementos distintivos

La distribución en una sola pared crea una sensación de limpieza y amplitud: todo está en un solo lugar, lo que facilita cocina r sin tener que estar moviéndose todo el tiempo.

crea una sensación de limpieza y amplitud: todo está en un solo lugar, lo que facilita r sin tener que estar moviéndose todo el tiempo. También permite que los materiales y accesorios de cocina se destaquen desde lo visual.

se destaquen desde lo visual. También porque al ser de una sola pared, la cocina se integra mejor con el resto del hogar, ya que comparte no sólo el lugar para cocinar, sino también el lugar para vivir. Y si esta cocina de una pared se hace con materiales de calidad -al igual que el resto de la oficina, departamento y vivienda, ya sea una construcción chica o de mayor envergadura, se integra mejor y sin esfuerzo con el resto de los espacios y muebles

future cocina

Cocina lineal. Créditos: Future.

El nuevo escenario

Hasta hace poco la cocina lineal era apta para quienes viven solos o en pareja, para viviendas pequeñas, para quienes realmente no cocinan o solo lo hacen de manera rápida y funcional, o directamente para quienes la cocina es sólo un espacio estético, limpio y ordenado, muy poco utilizado.

cocina lineal deVOL Kitchens

Cocina lineal. Créditos: deVol Kitchens.

Sin embargo las actuales tendencias apuntan a la cocina lineal también en espacios grandes pero no abarrotado y recargado de cosas, sino que todo lo contrario, con elementos que le aportan utilidad a la cocina y también estética.