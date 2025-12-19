Nicole Neumann y el look con lencería que es inspiración para las Fiestas

Nicole Neumann apostó al layering lencero y deslumbró con un look fresco y elegante, perfecto para el calor.

Nicole Neumann mostró una vez más su afinidad con las tendencias de la temporada al apostar por un look de fiestas de dos piezas y de inspiración lencera que, superpuestas, funcionaron como un solo vestido, creando un estilismo etéreo y de gran impacto visual.

Por un lado, lució un vestido corto color nude, de silueta irregular con delicados detalles de encaje a contratono. Por otro, agregó una pollera larga lencera del mismo tono, también terminada en encaje, que se colocó por encima, generando un efecto de vestido largo.

La superposición fue la clave del look debido a que ambas prendas, pensadas originalmente para funcionar de manera independiente, se potenciaron juntas, dando lugar a un juego de capas sutil donde lo íntimo se volvió protagonista sin perder elegancia.

Este tipo de estilismo responde a una de las grandes tendencias del momento: llevar la lencería fuera del dormitorio y adaptarla a contextos de noche y celebración. Vestidos slip, polleras satinadas y encajes delicados se resignificaron a través del layering como recurso estilístico.