Fabián Cubero le tiró con todo a Nicole Neumann por no poder ver a sus hijas: "Todo sale a la luz"

Fabián Cubero, el exfutbolista, estalló en un programa de televisión por la falta de respeto a los días de visita de sus hijas por culpa de Nicole Neumann.

El conflicto de los 15 años, el tema que sigue distanciando a Cubero del entorno de Nicole. / Archivo MDZ

La histórica disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se reavivó con una ferocidad pocas veces vista, dejando en claro que el vínculo entre la ex pareja no encuentra paz. El conflicto central nuevamente radica en la organización de los tiempos que cada uno comparte con sus hijas, un tema que Nicole estaría manejando de manera unilateral, según lo dicho por Cubero.

Faltas de acuerdo e incumplimiento: la queja de Fabián Cubero Qué pasó entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. El exjugador se pronunció en el ciclo A la tarde, donde manifestó su profundo cansancio por lo que considera una falta de respeto a los acuerdos pautados legalmente. Según su testimonio, la modelo no estaría respetando los días de visita estipulados por la Justicia, generando un desequilibrio que lo afecta directamente.

sienna cubero-fabián cubero.jpg Una de las hijas que comparte Neumann con Cubero. Instagram Fabián Cubero Cubero no solo cuestionó la falta de cumplimiento en la tenencia, sino que también se refirió al polémico tema de los 15 años de su hija. El exfutbolista afirmó con contundencia: “Lo de los 15 estuvo siempre arreglado que la iba a hacer conmigo y que iban a viajar con la mamá”. El nulo contacto actual con el entorno de la top model se debería a que “han pasado muchas cosas”.

Cubero y su familia.jpg La familia de Fabián Cubero. @fabiancuberooficial La indignación de Fabián Cubero alcanzó su punto máximo al hablar del impacto en su vida profesional y personal. “Hay una organización en la Justicia, estipulada de tal a tal día, para que cada uno pueda disfrutar [...] De pronto me entero que me traés a las nenas cuatro días después”, se quejó. El exfutbolista remarcó que su trabajo no le permite tomar vacaciones cuando quiera, y que al organizar sus días en base al acuerdo, se queda “sin las vacaciones con mis hijas”.